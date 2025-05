Erbaccia inutile, ma DISTRUGGE le ZANZARE: piantale in balcone entro Maggio, casa tua sarà protetta, zero punture tutta l’estate

Non lasciare che la tua estate venga messa a dura prova dalle zanzare: con questa pianta, le allontani in un batter d’occhio.

Ora che la bella stagione è alle porte, non facciamo altro che pensare alle serate da organizzare all’aperto, in compagnia dei nostri cari e dei nostri amici.

Purtroppo, però, a rendere un po’ amari questi momenti è un insetto, tipico dell’estate, fastidiosissimo. Ovviamente, stiamo parlando della zanzara, che spunta fuori quando il clima è più umido e la temperatura mite.

Fortunatamente, conosciamo una pianta in grado di tenere alla larga le zanzare e farti vivere un’estate all’insegna del relax e del divertimento, senza il timore di pizzichi e pruriti. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Pericolo zanzare

In tutta Italia, il primo maggio è il giorno che segna l’inizio del calendario delle disinfestazioni, in tutte le regioni e in tutti i comuni. Tra le specie che si aggirano nel nostro Paese, c’è la zanzara tigre, un insetto da cui si dovrebbe stare alla larga, in quanto veicolo di malattie infettive. Insomma, le zanzare sono tutt’altro che carine e benvolute, ma sbarazzarsene non è sempre semplice. Se neanche lo spray e le famose candele funzionano, forse dovresti provare con questa pianta.

Potrà sembrarti un’erbaccia inutile, ma se la pianti in balcone entro maggio, metterai al sicuro la tua estate e le tue serate. Questo ti permette di tenere alla larga le zanzare anche da bambini e animali domestici. In genere, infatti, i prodotti chimici, che si trovano in commercio, non possono essere utilizzati su di loro. Grazie a una sola pianta, potrai dire addio a disinfestazione e articoli non naturali, privilegiando rimedi green e sicuri.

Le piante contro le zanzare

Tra tutte le piante più funzionali, che tengono alla larga le zanzare dal tuo ambiente, c’è la citronella. Non è un caso, infatti, che questa venga utilizzata come materia prima per creare spray e prodotti vari contro questi insetti fastidiosissimi. Mantenendo il terreno sempre umido ed esponendola al sole, questa pianta può crescere anche in un vaso, su un balcone. Il suo odore riesce a scacciare via le zanzare.

Un’altra pianta da non sottovalutare affatto è la lavanda. Cresce anche quando il clima non è particolarmente caldo ed emana un profumo poco gradito alle zanzare. Per questo, potresti piantarla subito, così da dare un tocco di colore al tuo balcone e iniziare a farla crescere giusto in tempo per l’estate. Grazie a questi piccoli suggerimenti, sarà più semplice goderti la bella stagione e organizzare dei dolci momenti di relax.