Superbonus animali domestici 2025, ufficiale: 550 euro subito bonificati I Fai domanda entro Maggio, non ci sono limiti di età, basta l’Anagrafe

Bonus animali domestici 2025, quello che cambia vi lascerà senza parole: ecco come fare domanda, tutti i dettagli e le curiosità

Moltissimi dei nostri lettori sono sempre più consapevoli che non esistono amici veri e fedeli ma solo gli animali domestici sono coloro che non ci tradiranno mai. In questa frase c’è tanto da dire e c’è sempre una verità scomoda per molti essere umani. Infatti, proprio per i tantissimi animali domestici che accompagnano e migliorano la nostra vita, il Governo Meloni ha elargito un nuovo Bonus a loro dedicato: andiamo insieme a scoprire i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza al tuo portafoglio.

Un amico a 4 zampe è una delle 7 meraviglie del mondo, in quanto questi amici sono speciali e migliorano e colorano la nostra giornata come se fossero parte integrante della famiglia. Ovviamente, come spesso accade, mantenere la loro vita in maniera sana e brillante comporta una certa cifra di denaro che, se elargita con un sostegno economico dal Governo, potrebbe migliorare di gran lunga la nostra splendida vita.

Proprio per questo, abbiamo deciso infatti di dedicare il prossimo paragrafo a spiegarvi nel dettaglio come funziona il Bonus animali domestici e come potrebbe fare la differenza in termini di detrazione e di benefici economici.

Andiamo ad approfondire al meglio nel prossimo paragrafo il discorso e questo tema spiegandovi tutto quello che dovete conoscere per poterne usufruire: ecco i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Bonus animali domestici: ecco tutto quello che devi sapere

Negli anni, molto spesso ci è stato chiesto di approfondire il discorso Bonus animali domestici e abbiamo deciso di farlo proprio con quello elargito nel 2025. Quando parliamo di questo Bonus, quindi, intendiamo un sostegno economico che consente ai proprietari di animali da compagnia di detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese veterinarie sostenute durante l’anno.

Se ti stai chiedendo a quanto ammonta, questo è un importo che arriva ad una cifra massima di 550 euro. Proprio per questo viene detto che il Bonus animali domestici non è altro che una somma che mira a incentivare una maggiore cura degli animali e a ridurre il peso economico delle spese mediche veterinarie. E’ bene specificare, però, che per questo bonus è previsto un limite minimo di spesa, pari a 129,11 euro. Al di sotto di quella cifra, quindi, non possono essere detratte le spese.

I requisiti per accedere al Bonus

Per accedere a questo Bonus, come per altri Bonus devi rispettare alcuni requisiti fondamentali ossia:

l’ISEE non deve essere superiore a 16.215 euro

il richiedente deve essere cittadino italiano

non ci sono limiti d’età ma potrebbe essere richiesto un minimo di 65 anni.