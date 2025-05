Esselunga, annuncio da brividi: ritirati da tutti gli store d’Italia | Migliaia di bambini in codice rosso per colpa del virus

Per questo prodotto venduto ad Esselunga c’è stato un ritiro alimentare: fai attenzione, se lo hai in casa buttalo. I dettagli

Molto spesso i nostri lettori si trovano dinnanzi a prodotti che scarseggiano per la qualità proprio perché possono farvi rischiare gravi problemi di salute se non si conosce provenienza o se, vengono ritirati sul mercato e non si conoscono i motivi. Andiamo proprio in questo articolo a parlare di un prodotto ritirato sul mercato proprio ad Esselunga, una delle catene di supermercati più imponenti d’Italia: andiamo a vedere i dettagli e di quale prodotto si tratta.

Nel corso della nostra vita e soprattutto nella società moderna, siamo tutti dinnanzi al fatto che si cerca la qualità dei prodotti proprio per seguire quello che oggi chiamiamo regime alimentare sano ed equilibrato. Infatti, negli anni siamo sempre riusciti a fare ciò seguendo la dieta meditteranea, evitando di eliminare drasticamente gli alimenti.

Infatti, quando si parla di regime alimentare sano ed equilibrato si intende sempre quello fatto di carboidrati, proteine, grassi e zuccheri tutti bilanciati. Negli anni, infatti, può succedere che anche se si cerca la qualità alcuni prodotti possono presentare vizi o no superare dei controlli e quindi vengono ritirati dal mercato.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo ad analizzare proprio questi e vi parleremo di uno in particolare: vediamo di che si tratta.

Allerta alimentare, questo prodotto ritirato dal mercato: ecco di che si tratta

Negli anni, siamo soliti sentir parlare di prodotti che hanno una qualità eccezionale soprattutto circa le catene di supermercati controllate al massimo come Esselunga. Purtroppo, però, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo un lotto di ostriche concave di Sardegna Shardana e La Delicata di Sardegna, sia per il Carrefour che per l’Esselunga. Infatti, il Ministero ha pubblicato anche il richiamo dello stesso lotto di ostriche concave di Sardegna Sandalia soltanto nel tardo pomeriggio del 06/05/2025, con una settimana di ritardo.

Le ostriche sono vendute da diverse catene di supermercati, oltre a Carrefour, tra cui Esselunga e si tratta delle confezioni da Finittica Srlu, stabilimento situato a Goro (Ferrara), identificato con il marchio dello stabilimento IT 513 CDM UE. Il lotto preciso e coinvolto è proprio il seguente 250416F62B e le date di scadenze sono comprese tra il 2 e l’11 maggio 2025.

Ecco come vanno consumate le ostriche

Le autorità sconsigliano di consumare le ostrche crude anche se sono buonissime, proprio per il rischio di incorrere in malattie alle volte anche gravi.

Inoltre, il prodotto è considerato sicuro solo se cotto a 100°C per almeno 2 minuti dall’apertura.