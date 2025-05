Ultim’ora codice della strada, “Meglio gli Oasis o gli ACDC”: 3 mesi di reclusione e 309 euro di multa se sbagliate | La domanda a trabocchetto la fanno a tutti

Codice della strada, attenzione a questo nuovo punto importante: se non lo rispetti rischia una sanzione di 300 euro, ecco di che si tratta

Molto spesso siamo abituati a tenere abbastanza fede a quello che dice la legge soprattutto se si tratta del famoso Codice della Strada che, in alcuni casi, si rischiano multe salatissime per errori che non sappiamo nemmeno di commettere. Proprio per evitare di farvi incorrere in sanzioni davvero ingenti, abbiamo deciso di approfondire un tema che riguarda proprio ognuno di voi: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Moltissimi dei giovani che ottengono la patente hanno il desiderio di guidare la prima macchina della loro vita, magari ricevuta dai genitori, dai nonni o proprio degli stessi per mettersi alla prova affinché si sappia guidare meglio. Nel corso della vita alla guida, si incorrono in sanzioni inaspettate e che sicuramente non ne valutiamo l’importanza.

Tra queste sicuramente c’è né una molto importante che riguarda un errore o un gesto che, almeno una volta, abbiamo commesso tutti.

Nel corso del prossimo paragrafo, andiamo ad analizzare sia il gesto e sia come evitare di avere delle sanzioni salate: basta conoscere le regole del Codice della strada e tutto andrà per il meglio. Risparmierete, di conseguenza, anche tantissimi soldi.

Codice della strada, attenzione a non commettere questo errore

Molto spesso ci sono delle regole che fanno bene e che è necessario saperle proprio per non incombere in errori madornali che ti fanno rischiare di svuotare il portafoglio in men che non si dica. In questo paragrafo, abbiamo deciso di affrontare una delle problematiche che lasciano tutti senza parole: la questione musica alta in auto. La domanda di molti lettori è sempre la stessa: rischio la multa se ho la musica alta in macchina?

In nostro soccorso arriva proprio l’articolo 155 del Codice della strada che afferma: “Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. […] Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento”.

Sanzioni: ecco a quanto ammonta

Se non si accetta di seguire le regole del Codice della strada e del suo articolo, puoi incombere a delle sanzioni davvero gravose.

Questa vanno dai 42 ai 173 euro. Se la musica alta, quindi, non permette di fare attenzione a quello che accade intorno a te, si rischia di essere facilmente sanzionati.