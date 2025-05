Ufficiale posto di blocco, “Mi faccia vedere l’adesivo”: da oggi lo chiedono a tutti | 431 euro di multa a chi non sa cosa dire

Attenzione ad un nuova sanzione che rischi se ti ferma il posto di blocco: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli

Molto spesso i nostri lettori diventano sempre più attenti a tutte le regole del Codice della strada che diventano sempre più severe, soprattutto circa alcuni temi che riguardano la sicurezza stradale e tutto ciò che ne concerne. Tra e tantissime cose da tenere presenti in particolar modo, sicuramente rientra proprio un episodio in particolare che fa riflettere ma che vi mette in guardia da una sanzione davvero severa: andiamo a scoprire nel corso di questo articolo di cosa si tratta.

Negli anni, il Codice della strada ha acquisito un’importanza davvero notevole nel mondo odierno, proprio per via di alcune regole che sono cambiate nel tempo e sono divenute sempre più severe tra cui la guida in stato d’ebrezza e tutto ciò che concerne anche le eventuali droghe. Le multe risultano essere davvero salatissime e, proprio per questo, abbiamo dovuto cambiare tutto.

Oggi, però, abbiamo deciso di affrontare un nuovo tema che riguarda proprio un tema in particolare che, se non osservato ti fa ricevere delle sanzioni davvero amare che superano anche i 500 euro. Proprio per evitare che questo avvenga è meglio essere informati su tutto proprio per non incorrere in problemi futuri.

Andiamo a vedere di che si tratta nel dettaglio proprio nel corso del prossimo paragrafo: ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda che possono fare la differenza.

Attenzione a non commettere questo errore: le sanzioni non perdonano

Molto spesso accadono delle cose inaspettate che ci fanno riflettere e che ci permettono di vivere la vita in maniera piuttosto tranquilla ma che, allo stesso tempo, ci lasciano davvero senza fiato. Ad esempio, in Germania è vietato creare un auto simile a quella della polizia con gli stessi colori. Infatti, è bene sapere che vietata l’applicazione della parola “Polizia”, pellicole luminescenti, cromate (su ampie zone) e parole o simboli incostituzionali.

In Italia, invece, non cambia molto anzi: le pellicole non si possono applicare sui dispositivi luminosi, sulle targhe e sui finestrini anteriori o il parabrezza. Se vengono applicate pellicole non omologate o che alterano le caratteristiche dell’auto, quello che rischi secondo l’articolo 78 del CdS è una multa davvero salata fino a 431 euro.

Il costo del car wrapping

Non tutti lo sanno ma il costo del car wrapping può cambiare da Stato a Stato ma più o meno si aggira dai 1000 a 5000 euro.

Se hai il desiderio di rivestire maniglie, degli sportelli o altre parti della carrozzeria poco estese, puoi acquistare delle pellicole adesive direttamente da Amazon.