Fedez: quanto è alto e chi è la sua nuova fiamma

Tutto sul rapper più discusso del momento: si torna a parlare di Fedez, dei dettagli sulla sua vita privata e amorosa.

Negli ultimi anni, è stato lui il protagonista delle pagine di cronaca rosa. Chiaramente, stiamo parlando di Fedez, che dopo la separazione da Chiara Ferragni ha fatto parecchio parlare di lui.

Grazie anche ai siparietti di Fabrizio Corona, sono venute fuori delle indiscrezioni e degli scandali davvero avvincenti. Quella che sembrava la famiglia perfetta, si sarebbe rivelata un flop.

Tra segreti e misteri, però, torniamo a occuparci di Fedez. Sai quanto è alto il rapper? Scopriamolo insieme e cerchiamo di indagare su quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Lo stile inequivocabile di Fedez

La sua musica può o non può piacere, ma lo stile di Fedez è davvero unico. Al rapper piace osare, fare accostamenti insoliti, dare vita alla sua creatività, sfoggiando outfit alquanto insoliti. Inizialmente, quando abbiamo cominciato a scoprirlo, ovvero quando ha iniziato a emergere, nel panorama musicale italiano, il ragazzo cercava di imitare i rapper americani, con canotte oversize, pantaloni larghi, catene dorate. In seguito, si è costruito una sua identità, creando il perfetto mix tra streetwear e haute couture. Alcuni brand sono una costante, all’interno del suo guardaroba.

Quando ha iniziato la frequentazione con la sua ormai ex moglie, Chiara Ferragni, Fedez ha modificato il suo stile, introducendo anche qualche pillola di lusso. Durante le sue partecipazioni al Festival di Sanremo degli ultimi anni, il cantante ha deciso di indossare grandi marchi. Nonostante l’influenza della Ferragni, però, Fedez non ha mai smesso di essere se stesso. Ora che il loro matrimonio è giunto al capolinea, forse, il rapper ha ritrovato ancora di più la sua vera essenza. Tra tutti gli aspetti che sono stati sempre chiacchierati e giudicati, riguardo la loro storia d’amore, c’è stata la differenza d’altezza tra i due. Chiara, infatti, è più alta dell’ex marito ed era impossibile non notarlo, specie quando apparivano l’uno accanto all’altra.

Quello che non ti aspetti su Fedez

Mentre la sua ex dolce metà è alta ben 177 centimetri, senza tacchi, Fedez è alto 174 centimetri. Solo 3 centimetri di differenza, questo è vero, ma Chiara indossa spesso scarpe alte e questo sottolineava ancora di più l’asimmetria che c’era tra i due. Nonostante ciò, il rapper ha sempre risposto con ironia a chi gli faceva notare la cosa e, durante la Milano Fashion Week del 2023, ha indossato un paio di tacchi Versace, proprio per giocare con le proporzioni e sdrammatizzare. Dopo la rottura dei Ferragnez, però, l’altezza è passata in secondo piano e le pagine di cronaca rosa si sono riempite di gossip, rumors, indiscrezioni e rivelazioni scottanti, che avrebbero fatto apparire questa celebre coppia sotto un’altra luce.

Oramai, sia Fedez che Chiara hanno gli occhi puntati addosso. È caccia alle loro nuove fiamme e pare proprio che il cantante si sia già riconsolato. Dopo le voci che attribuivano all’uomo un possibile flirt con la cantante Clara, con la quale ha prodotto un singolo, Scelte stupide, il rapper è stato sorpreso, all’interno di una discoteca a Montecarlo, in atteggiamenti piuttosto intimi con una donna sconosciuta. Caschetto nero, un abito lungo rosso e un fascino irresistibile, dal momento in cui Fedez non riusciva a staccarsi da lei. Non ci resta che attendere altri risvolti, per capire se si sia trattato di un incontro occasionale o se questo sia l’inizio di una nuova storia d’amore.