Macchie deodorante: come rimuovere gli aloni dalle magliette con un solo lavaggio

Dì addio alle fastidiosissime macchie del deodorante e torna a far splendere i tuoi capi: ecco il trucchetto di cui avevi bisogno.

Il deodorante, a prescindere dalla stagione in cui ci troviamo, è un prodotto di cui non possiamo fare a meno.

Almeno una volta al giorno, dopo aver fatto la doccia, questo va applicato sotto le ascelle, per prevenire l’odore sgradevole del sudore.

Purtroppo, però, alcuni tipi di deodorante tendono a macchiare le magliette e a creare dei fastidiosi aloni, brutti da vedere e difficili da rimuovere.

Fortunatamente, abbiamo il trucchetto che fa al caso tuo, che svolterà il lavaggio dei tuoi indumenti. Scopriamone di più insieme.

SOS macchie da deodorante

Che sia in stick o a spray, il deodorante può macchiare, se viene applicato nel modo scorretto. In realtà, più che dell’applicazione, dovremmo parlare del tempo. Se indossi un abito subito dopo aver messo il deodorante, è logico che il prodotto si trasferirà sull’indumento. L’alone che andrà a crearsi comprometterà tutto il tuo outfit e ti farà sentire a disagio. Alle volte, non è possibile neanche fare un cambio look al volo ed ecco che ti tocca stare tutto il giorno con quella macchia sotto l’ascella. Quando questa si secca, poi, diventa un vero incubo rimuoverla.

Prima di scoprire come fare per far tornare le magliette come nuove ed eliminare qualsiasi alone, dovresti imparare ad applicare il deodorante nella maniera più corretta, proprio per prevenire ed evitare il problema macchia. Innanzitutto, scegli un prodotto che contenga ingredienti delicati, in grado di rispettare il PH della tua pelle e non irritarla. In secondo luogo, dopo aver applicato il deodorante, attendi almeno 15 minuti prima di indossare un abito. In questo modo, il prodotto avrà tempo di asciugarsi e la maglietta non rischierà di macchiarsi. Ma, se il danno è già fatto, non dovrai fare altro che seguire questi suggerimenti e rimediare.

Rimedi contro gli aloni

Se ti accorgi subito di aver macchiato l’indumento, sicuramente, la maglia verrà via molto più in fretta. Prima di agire, però, è importante capire con che tipo di tessuto hai a che fare. Se l’indumento macchiato è una camicia, inumidisci la zona con acqua fredda e attendi qualche minuto, affinché l’alone si ammorbidisca. A questo punto, applica un detergente specifico per questo tessuto, oppure utilizza il bicarbonato di sodio. In un batter d’occhio, la macchia scomparirà. Sui tessuti chiari, invece, sarebbe più opportuno utilizzare una soluzione di acqua tiepida e aceto di vino bianco, lasciando il capo in ammollo per circa 30 minuti, oppure il classico sapone di Marsiglia, abbinato a un normale ciclo di lavaggio in lavatrice.

Per i tessuti scuri, procurati una spugnetta, da immergere nell’aceto di vino bianco, da lasciare agire per qualche minuto. Altrimenti, puoi ricorrere a un paio di compresse di aspirina, schiacciate per bene e mescolate con acqua calda. Un ultimo lavaggio in lavatrice porterà via qualsiasi residuo rimasto. Con i tessuti delicati, invece, devi prestare particolare attenzione, perché non puoi sfregare come vuoi. Mettili in ammollo in una bacinella con acqua tiepida e lascia che la macchia si ammorbidisca. Se solo l’acqua non dovesse bastare, puoi sempre aggiungere del sale fino e strofinare, delicatamente, la zona da trattare. Risciacqua con la massima accortezza e lascia asciugare all’aria aperta. Grazie a delle semplice accortezze, i tuoi indumenti non avranno più paura delle macchie da deodorante e tu potrai vivere serenamente le tue giornate.