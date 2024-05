Esselunga, ritirato dagli scaffali questo prodotto: casalinghe d’Italia nel fango fino al collo | In casa lo usi tutte le mattine

Esselunga richiama tre prodotti provenienti dai propri scaffali e presenti in tutte le case: la segnalazione.

Quando si tratta di sicurezza, la prudenza non sembra mai troppa. Il consumatore moderno questo lo sa bene, così come le stesse aziende che sono tenute a fare controlli rigogliosi sui propri articoli. Esselunga anche stavolta si è dimostrata attenta alla qualità, segnalando tempestivamente un’anomalia in 3 prodotti, di cui 2 di propria produzione.

Oggi, l’azienda milanese vanta una presenza consolidata con oltre 170 punti vendita e continua ad essere un faro nel panorama della spesa quotidiana. La sua storia è una testimonianza di come la costante ricerca di innovazione e l’attenzione ai dettagli possano trasformare un’idea audace in una realtà di successo, rimanendo sempre fedeli alla sua missione di soddisfare le esigenze dei clienti con qualità e convenienza.

Questa volta ad essere protagonista è il latte, un alimento presente in quasi tutte le case ed estremamente delicato per il nostro organismo. In queste settimane, una nuova segnalazione ha portato al ritiro di alcuni lotti presenti tra gli scaffali dei supermercati italiani.

Latte dal sapore anomalo: il richiamo di Esselunga

Esselunga ha emesso un importante avviso riguardante tre lotti di latte fresco pastorizzato, tra cui due varianti a marchio Esselunga e una del marchio Pavilat, tutti prodotti dalla rinomata LATTERIA SORESINA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA. L’avviso è stato emesso a causa di segnalazioni riguardanti un ‘gusto anomalo’ in questi prodotti.

I lotti segnalati da Esselunga

I lotti coinvolti includono un latte fresco pastorizzato intero di alta qualità e un latte fresco pastorizzato parzialmente scremato, entrambi a marchio Esselunga, la cui data di scadenza coincide con il 9 maggio 2024. Questi prodotti sono venduti in bottiglie PET da 500 ml e 1 litro. Inoltre, un lotto del Pavilat Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato, anch’esso con data di scadenza il 9 maggio 2024 e venduto nelle stesse dimensioni di bottiglia PET, è coinvolto nel richiamo.

L’invito è chiaro: non consumare i prodotti interessati. Esselunga consiglia di restituire immediatamente gli articoli ai punti vendita designati. Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare il numero dedicato 840-000025.

Il latte fresco è un elemento fondamentale nella dieta di molte famiglie, quindi è essenziale garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole. Esselunga, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta un impegno continuo verso la sicurezza alimentare e la soddisfazione del cliente.

Per coloro che hanno acquistato questi prodotti, si consiglia vivamente di seguire le indicazioni fornite e di contattare il servizio clienti per qualsiasi ulteriore assistenza necessaria.