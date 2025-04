Eurospin l’ha combinata grossa, ha venduto il detersivo a un terzo dei concorrenti: eppure la sua qualità è altissima

Eurospin, l’offerta imperdibile di questo detersivo ha lasciato tutti spiazzati: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori e utenti vogliono scoprire sempre delle offerte e delle novità previste per la propria spesa alimentare e accessoria per la casa. Tra le catene di supermercati che lasciano tutti esterrefatti, vi è proprio la catene Eurospin, che come tutti sappiamo rientra tra quelle che ti permettono di risparmiare non perdendo di vista la qualità.

Molto spesso, quando si tratta di risparmio si cerca in qualche modo anche la qualità che non sempre è possibile ottenerla se non si va in certi tipi di catene che lavorano proprio su quella che è la strategia di marketing legata alla fidelizzazione del cliente. Una di queste, così come vi abbiamo accennato è proprio Eurospin che, come obiettivo si è prefissata l’ascolto dell’utente e la felicità che unisce risparmio e qualità.

Eurospin non tratta solo i classici prodotti a cui siamo sempre stati abituati come bevande, cibo, dolci e così via, anzi; negli anni ha cominciato a scontare e a proporre offerte a 360 gradi.

Questa volta a sorprendere i clienti è stata anche una classifica che vede proprio uno dei prodotti Eurospin in cima alla classifica in maniera del tutto inaspettata: andiamo a vedere di che prodotto si tratta.

Eurospin, il prodotto che fa la differenza: ecco di che si tratta

Ti è mai capitato di andare in una catena di supermercati low cost pensando che quel prodotto magari per la pulizia fosse poco efficace rispetto a tanti altri nel mondo e pubblicizzati al meglio? Almeno una volta, i nostri lettori ci hanno risposto positivamente a riguardo facendo un errore del tutto serissimo.

I prodotti Eurospin, in realtà sono di una certa qualità e, come spesso vi abbiamo accennato, dietro si nascondono dei grandi marchi. A confermare quanto detto in questo momento, è stata proprio una classifica stilata da Altroconsumo che ha messo un prodotto Eurospin in cima alla classifica, lasciando un po’ tutti senza parole.

Di che prodotto si tratta

Il prodotto in cime alla classifica che viene determinato come uno dei migliori prodotti Eurospin vi sembrerà strano ma fa parte del mondo delle pulizie e dell’igiene.

Stiamo parlando proprio d Amo essere Eco (Eurospin) vetri multiuso – 60/100 – 1,29 euro. Il prezzo è davvero irrisorio ma l’efficacia di questo prodotto fa la differenza.