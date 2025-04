Ultim’ora, Giappone annesso all’Italia: da oggi sono un tutt’uno| milioni di turisti accorsi da tutto il mondo per vederlo

Due nazioni in una, l’Italia come il Giappone: non serve più andare in capo al mondo per vivere l’atmosfera nipponica.

Negli ultimi anni il Giappone è finito nelle mete dei sogni di moltissimi italiani.

In tanto hanno persino deciso di passare in questo bellissimo luogo la Luna di Miele.

Il Giappone è così variegato da consentire di immergersi nella cultura e anche godersi il relax marino.

Da oggi, comunque, non serve più arrivare dall’altra parte del mondo per godere delle tipicità Giapponesi: è arrivato in Italia.

Italia – Giappone, nessun accordo ufficiale ma un gemellaggio di anime: puoi vivere le stesse cose da noi

La differenza culturale e paesaggistica tra il nostro Paese, o anche altri dell’Occidente, e il Giappone è incontrovertibile. Grazie alla globalizzazione e a voli sempre più frequenti ed efficienti, il Giappone è diventato più vicino a noi, ed è visitabile anche con un volo diretto di 12 ore. Visto l’enorme interesse della generazione Millennial per il mondo giapponese, infatti, la situazione del turismo degli occidentali in questa nazione stupenda è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni.

Proprio per questo motivo, sfortunatamente (per noi), a breve entreranno in vigore delle norme in Giappone che mirano a limitare il turismo. Ad esempio, vi saranno prezzi diversi per turisti e locali. Questo potrebbe scoraggiare in tanti a partire, ma non tutti sono a conoscenza del fatto che uno dei fenomeni naturali associati al Giappone sta avvenendo anche in Italia. Non serve più andare all’estero per godersi la fioritura dei ciliegi: ecco dove vederla nel nostro Paese.

Giappone, da oggi è praticamente dietro casa tua: in poco tempo vivi l’atmosfera del paese del Sol Levante

In Italia il fenomeno della fioritura dei ciliegi è considerato meno tipico, eppure in alcune zone attira tantissimi turisti italiani e stranieri. Lo chiamano, infatti, “pellegrinaggio rosa”: un percorso che si può apprezzare nel corso di una visita ai Giardini Reali della Reggia di Venaria.

Quest’anno la Reggia di Venaria ha registrato un incredibile successo in termini di visitatori, al punto che, almeno fino ai primi di aprile, si è resa necessaria la prenotazione per accaparrarsi un posto in questo luogo meraviglioso. Nel periodo della fioritura dei ciliegi, i Giardini Reali ospitano anche degli eventi che sono del tutto gratuiti per chi abbia acquistato il biglietto per visitare la Reggia. Prima di andarci verificate che sia ancora in corso la fioritura.