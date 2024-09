Fino a 20 mila euro di bonus: importante novità per alcune piccole imprese italiane | Come fare per ottenere subito il bonifico

Un nuovo bonus sostanzioso è pronto a dare un sospiro di sollievo alle aziende: fino a 20mila euro nel 2024.

Questo 2024 è ormai negli ultimi mesi, ma molti incentivi sono ancora attivi per i richiedenti che rientrano in determinati requisiti. In questo caso, ad essere protagoniste sono le aziende, quelle che potrebbero soffrire maggiormente di una crisi economica che limita la spesa degli italiani.

Il governo ha infatti pensato anche a loro, con misure come il Decreto Primo Maggio che ha confermato ancora una volta il Superbonus Lavoro. Nel dettaglio, questo rinnovo premia le imprese che assumono nuovi dipendenti durante l’anno, specialmente gli under 30, disoccupati e percettori di Assegno di Inclusione.

Buone notizie anche per le aziende del Mezzogiorno: a partire dal 10 luglio 2024, è possibile fare domanda per ‘Specializzazione Intelligente’, una misura del Fondo per la Crescita Sostenibile pensata per le imprese del Sud. Questa iniziativa offre un importante supporto ai progetti delle aziende che hanno già accesso ai finanziamenti agevolati del FRI (Fondo Rotativo per il Sostegno alle Imprese e gli Investimenti in Ricerca).

I progetti selezionati possono beneficiare di contributi diretti alle spese, con un sostegno che arriva fino al 40%. Oltre a questo, un’altra novità appare come un’occasione importante per alcune aziende in particolare. Il fondo vede infatti un contributo che può arrivare fino a 20mila euro.

Bonus imprese: fino a 20mila euro per queste attività

Un’altra novità interessante per le librerie è il Bonus Librerie 2024, che offre un aiuto concreto a chi gestisce piccoli negozi indipendenti. La misura, introdotta nel 2018, permette di richiedere un credito d’imposta fino a 20mila euro.

Possono beneficiare di questo bonus i librai che vendono libri in negozi specializzati, a condizione che rispettino requisiti specifici: devono avere sede nello Spazio Economico Europeo, essere tassati in Italia, e avere come classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1. Inoltre, devono aver ottenuto almeno il 70% dei ricavi dalla vendita di libri.

Quest’anno, la dotazione finanziaria ammonta a 8 milioni e 250 mila euro. L’agevolazione, che può variare tra 10mila e 20mila euro, è calcolata in base a tributi locali e altre spese legate all’attività libraria, come IMU, TASI, TARI e spese per mutuo o locazione.

Come richiedere il bonus librerie

Chiunque gestisca una libreria e stia cercando un aiuto economico può considerare il Bonus Librerie 2024. Per richiederlo, basta seguire questi semplici passaggi: dal 16 settembre al 31 ottobre 2024, dopo una breve registrazione sul portale del Ministero della Cultura, si potrà compilare il modulo di richiesta e scaricare il PDF generato. A questo punto, sarà sufficiente firmare il documento e caricalo nuovamente sul portale per completare la domanda.