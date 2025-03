Gianni Sperti: quanti anni ha e che titolo di studio possiede il braccio destro di Maria De Filippi

Scopri quanti anni ha e che titolo di studio possiede il nostro opinionista di fiducia: tutto su Gianni Sperti e sulla sua vita privata.

Da quando Uomini e Donne ha fatto il suo esordio su Canale 5, Gianni Sperti è diventata una sorta di garanzia. L’uomo, che da anni affianca la vamp Tina Cipollari, non ha peli sulla lingua e commenta, senza esclusione di colpi, le vicende dello studio.

Sperti, infatti, può essere considerato il braccio destro di Maria De Filippi, che lo ha voluto fortemente nella sua trasmissione.

Oggi, insieme alla Cipollari, Gianni continua a intrattenere il pubblico di Canale 5, affezionato al dating show. Ma, quanti di voi conoscono i dettagli sulla vita privata dell’uomo? Scopriamo insieme quanti ha e che titolo di studio possiede.

Tra amori e rivelazioni

Gianni Sperti è noto alle pagine di cronaca rosa per il suo matrimonio con Paola Barale. Dopo un vero e proprio colpo di fulmine, i due convolano a nozze nel 1998, ma si separano quattro anni dopo, nel 2002. Quel divorzio è stato parecchio chiacchierato e, forse, è anche per questo che l’opinionista ha scelto di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, da quel momento in poi. Delle sue frequentazioni, infatti, non abbiamo saputo più nulla.

Ogni ogni, lo vediamo commentare le storie d’amore degli altri, dicendo la sua su tronisti e corteggiatori, ma il suo cuore viene tenuto alla larga dai rumor e dai pettegolezzi. Qualche tempo fa, durante una sua intervista ai microfoni di Verissimo, ha risposto a chi lo accusa di essere omosessuale, dicendo che la sfera privata deve rimanere tale e che i sentimenti non devono essere, necessariamente, messi in piazza. L’uomo, dunque, ha lasciato intendere che, anche qualora dovesse provare attrazione verso persone del suo stesso sesso, sarebbero comunque fatti suoi e non di chi lo circonda.

Prima del successo

Gianni Sperti, oltre a essere un amatissimo opinionista di Uomini e Donne, è stato anche un ballerino. L’uomo nasce a Manduria, il 12 aprile 1973. Oggi, dunque, ha quasi cinquantadue anni e ancora tanta voglia di divertirsi. Inizia a ballare sin da piccolissimo e la danza sarà parte di lui, per sempre. Sperti è seguitissimo sui social, dove ama condividere scatti di vita quotidiana e servizi fotografici, che mettono in mostra il suo fisico scolpito.

Ma, con i suoi followers, condivide soprattutto i momenti più belli, come quello vissuto poco tempo fa. Sperti ha conseguito una laurea in Economia Aziendale, presso l’Università Parthenope di Napoli. In molti si sono congratulati per lui e per il traguardo raggiunto. Nonostante il suo ruolo in TV e il suo successo, Gianni ha deciso comunque di mettersi in gioco, portando a casa un ottimo titolo di studio.