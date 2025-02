Nuovo test Enea antispreco: se non lo superi stai sbagliando a fare il bucato | La tua lavatrice consuma come un reattore

Occhio a quanto consuma la tua lavatrice: grazie a questo nuovo test, puoi sapere se sbagli a fare il bucato oppure no.

Di questi tempi, la lavatrice è uno degli elettrodomestici più indispensabili, all’interno di un’abitazione. Grazie alle sue funzionalità, questa permette di trattare qualsiasi capo d’abbigliamento, con delicatezza e con le giuste temperature.

Negli ultimi anni, inoltre, i modelli si sono sviluppati sempre di più, dando vita a dispositivi super innovativi, con programmi di ogni tipo.

Occhio, però, perché la batosta è dietro l’angolo. Devi prestare attenzione a quanto consuma la tua lavatrice, altrimenti finirai con lo spendere un patrimonio. Scopri se superi il nuovo test Enea antispreco.

Il guardaroba giusto

Chissà quante volte ti sarai chiesto come poter limitare i consumi della tua lavatrice. In realtà, in un ambiente familiare, i dispositivi da utilizzare sono davvero molti e ognuno di essi influisce sulla bolletta mensile. Per questo motivo, ti suggeriamo di prestare più attenzione a quello che usi e a come lo usi. È possibile risparmiare, senza dover rinunciare a nulla.

A suggerircelo è proprio Antonio Disi, responsabile del Laboratorio Strumenti per la Promozione dell’Efficienza Energetica ENEA. L’uomo, infatti, ha sottolineato che ci sarebbe un decalogo da rispettare, per poter evitare sprechi di energia. Sembra impossibile da credere, eppure basta mettere in pratica qualche piccola accortezza e il gioco è fatto. Ecco come fare.

Lo SprecoTest targato Enea

Il test di cui vi parliamo è il Fashion SprecoTest di Enea. Anche se può sembrare poco sensato, in realtà, la scelta d’abbigliamento incide molto sull’energia che sprechiamo. Scegliere capi fast fashion vuol dire aumentare tutti i costi che girano attorno a ogni singolo indumento, da quelli di produzione a quelli di trasporto, fino ai cicli di lavaggio e asciugatura. Rispondendo a questo test, che prevede domande a risposta multipla, potrai capire che tipo di consumatore sei. È importante sapere quante volte lavi un paio di jeans, cosa fai se un abito si rovina, se sei consapevole dell’energia da impiegare per produrre determinati capi.

Per migliorare le tue abitudini e ridurre gli sprechi, il test Enea ti suggerisce di scegliere capi di ottima qualità, mettendo da parte quelli sua e getta. Inoltre, sarebbe consigliabile lavare a mano alcuni indumenti e riparare quelli danneggiati, anziché sostituirli al primo colpo. In questo modo, allungherai il ciclo di vita dei tuoi capi d’abbigliamento e darai un taglio alle energie impiegate per crearli. L’impatto del tuo guardaroba è alquanto importante e fare scelte più sostenibili aiuta a migliorare l’ambiente, ma anche le tue economie. Se la moda è una passione, la responsabilità ambientale deve diventare una priorità. Questo il link per iniziare il Fashion SprecoTest: https://sondaggi.enea.it/sprecotest/.