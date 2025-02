Ricordi Natalia Estrada? L’icona de Il Ciclone è cambiata moltissimo: cosa fa oggi

Una delle sex symbol degli anni ’90, oggi ha cambiato vita: ecco come ritroviamo Natalia Estrada, dopo anni di successi al cinema.

Negli anni ’90, la showgirl spagnola ha occupato un posto importante all’interno del mondo dello spettacolo del nostro Paese. Natalia Estrada è stata sempre ammirata per la sua bellezza e per la sua sensualità.

Per questo, nel corso degli anni, ha avuto tantissime opportunità, dal cinema alla televisione. Ma, è nel 1996, con Il Ciclone, che arriva ad avere un posto speciale nel cuore degli italiani.

Oggi, a distanza di quasi trent’anni, Natalia Estrada è cambiata totalmente. Stenterai a riconoscerla e resterai a bocca quando scoprirai cosa sta facendo. Vediamolo insieme.

Una stella in ascesa

Chi ha vissuto il cinema e la TV degli anni ’90, ricorda bene quanto Natalia Estrada fosse una figura allora centrale. La donna ha condotto tantissimi programmi di successo, come Paperissima e La Sai l’Ultima, prendendo poi parte a pellicole che, ancora oggi, vengono ricordate e riviste con piacere, come Il Ciclone, con Leonardo Pieraccioni e Olé, al fianco di Massimo Boldi.

Una carriera che le ha dato grandissimi risultati e che l’ha fatta diventare una stella, anche nel nostro Paese. La showgirl spagnola, però, da qualche anno a questa parte, ha deciso di cambiare vita. Dopo il suo matrimonio con Giorgio Mastrota e la sua relazione con Paolo Berlusconi, Natalia ha deciso di dare un taglio a quella che era la sua condizione attuale, ritirandosi dal mondo dello spettacolo, proprio quando era all’apice della sua carriera. Era il 2006, quando ha fondato l’Italiana Western Academy. Si tratta di un’associazione che promuove l’equitazione americana e che la ha dato anche la possibilità di incontrare il suo nuovo compagno, Andrea Mischianti. Ma, cosa fa la Estrada, oggi?

Natalia Estrada oggi

In una sua vecchia intervista a Gazzetta.it, Natalia rivelò che la TV è un capitolo chiuso, ormai. Quella vita, fatta di lustrini e paillettes, non le appartiene più. Oggi, la donna gestisce un maneggio vicino Asti e un ranch poco fuori Forlì. Tutte le mattine, la sveglia suona alle cinque e mezzo e si inizia la giornata, sempre in compagnia dei suoi amati cavalli.

La showgirl, ormai, vive di cose più concrete, lontana dalla luce dei riflettori. Ama viaggiare, stare in mezzo alla natura e avere la sua pace. Tuttavia, potrebbe prendere in considerazione qualche proposta lavorativa, qualora le venisse chiesto di partecipare a un programma che ha a che fare proprio con i cavalli. Chissà, magari questa sarebbe la volta per rivedere Natalia Estrada sul piccolo schermo.