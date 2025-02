Veronica Ciardi, dal GF al matrimonio con Bernardeschi: quanti anni ha e quanto è cambiata

L’ex gieffina ha completamente cambiato vita dopo l’esperienza al GF: ecco quanti anni ha ora Veronica Ciardi e cosa fa.

Era il 2009, quando Veronica Ciardi varcò, per la prima volta, la porta rossa che conduce dentro la casa del Grande Fratello. La ragazza, allora estranea al mondo delle telecamere, si fece conoscere subito per il suo carattere forte e determinato.

In un attimo, infatti, diventa la protagonista del Grande Fratello 10 e si fa conoscere anche per i suoi vari flirt, avuti in casa. Inizialmente, si lega a Massimo Scattarella, per poi avere un avvicinamento con Mauro Marin.

Ma, Veronica decide di incendiare gli animi dei telespettatori, creando un rapporto particolare, fatto di baci ed effusioni, con la sua coinquilina Sarah Nile.

Oggi, a distanza di quasi vent’anni, Veronica ha cambiato vita e si è anche sposata. Al suo fianco, c’è Bernardeschi. Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla vita della ragazza.

Veronica dopo il Grande Fratello 10

Dopo la sua partecipazione al GF, Veronica ha preso parte ad altri programmi TV, come Ciao Darwin e Chiambretti Sunday Show. Ha recitato in diverse pellicole ed è stata invitata in vari salottini, come quello della d’Urso, ma dopo il 2011 decide di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Nel 2016, su una spiaggia a Formentera, incontra quello che sarebbe diventato suo marito, Federico Bernardeschi. Per quanto i due abbiano cercato di tenere la frequentazione lontana dai gossip, tutti sono venuti a conoscenza della loro storia. Un anno dopo, però, arriva l’annuncio sui social, da parte di Veronica, in cui comunica che la storia era già giunta al capolinea.

Tuttavia, la separazione dura davvero poco e i due tornano insieme, più innamorati che mai. Nel 2019, nasce la loro prima figlia, Deva. Nel 2021, l’ex gieffina e il calciatore diventano di nuovo genitori, nasce Lena. Dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, il 13 luglio 2021, la coppia convola a nozze, con una splendida cerimonia organizzata presso il Duomo di Carrara. Veronica sembra essere diventata più riservata riguardo la sua vita privata. Su Instagram, di tanto in tanto, pubblica qualche scatto con la sua famiglia, ma prima di tutto c’è la voglia di godersi le sue figlie e suo marito.

Veronica Ciardi oggi

Oggi, Veronica ha quasi quarant’anni e lavora nel campo della moda. Sia lei che suo marito cercano di stare lontani dai riflettori, tutelando la loro famiglia il più possibile. La coppia ha vissuto diversi anni a Torino, quando Bernardeschi giocava alla Juventus. Ora, invece, sono divisi tra Roma e Toronto.

Dal profilo Instagram della Ciardi, i followers possono notare la sua felicità e la sua voglia di viaggiare, di vivere a pieno la sua famiglia e di godersi ogni attimo trascorso insieme. Dall’esperienza al Grande Fratello, quel 2009, sono trascorsi parecchi anni e Veronica, ormai, è diventata una donna, una mamma. Ha più consapevolezza di sé, sa bene cosa vuole e lavora sodo per averlo. Di quella Veronica di tanti anni fa, le è rimasta, sicuramente, la tenacia.