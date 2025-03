Myrta Merlino, da Mediaset a Pantelleria: di quale titolo importante è stata investita

La conduttrice di Pomeriggio 5 vola verso un’isola italiana: scopri cosa ci faceva Myrta Merlino a Pantelleria.

Da quando Myrta Merlino ha preso il posto di Barbara d’Urso, a Pomeriggio Cinque, non si fa altro che parlare di lei.

Inizialmente, veniva commentato il suo modo di condurre, poi il modo di approcciare con il pubblico, ma nonostante le chiacchiere, la donna continua a condurre il programma.

Di recente, però, si è diffusa la notizia che potrebbe essere a rischio. Si tratta di semplici indiscrezioni, diffuse da Giuseppe Candela, su Dagospia. Al momento, non abbiamo notizie certe, ma sappiamo che la giornalista sia approdata a Pantelleria. Ma, cosa ci sta facendo lì?

Il Pomeriggio di Myrta Merlino

A quanto pare, stando alle indiscrezioni del web, Myrta Merlino avrebbe chiesto dodici giorni di ferie. La giornalista vorrebbe approfittare del ponte prolungato, tra Pasqua e la festa del 25 aprile, per godersi un po’ di tranquillità. Sembrerebbe che le ferie siano state accettate, ma che queste abbiano alimentato i malumori che circolerebbero tra lei e i vertici Mediaset.

In una sua vecchia intervista al Corriere della Sera, aveva parlato di quanto fosse esigente e irascibile sul luogo di lavoro. Avrebbe confessato di perdere subito la pazienza se ha a che fare con collaboratori poco pronti e poco attenti. Insomma, sembrerebbe essere una vera professionista, che vuole che tutto fili liscio come l’olio. Se, secondo quanto si legge online, il suo futuro a Pomeriggio Cinque potrebbe essere incerto, ciò che le è accaduto a Pantelleria è reale e concreto.

La giornalista a Pantelleria

Myrta Merlino, nonostante sia nata a Napoli, avrebbe un rapporto speciale con l’isola di Pantelleria. Questo amore verso l’isola nasce dall’amore per il suo compagno, Marco Tardelli. Qui, la coppia possiede una casa, dove si rifugia quando ha voglia di staccare la spina e riconciliarsi con la natura. Una seconda patria, per la giornalista, che ne apprezza la cultura e la storia che custodisce. Probabilmente, è anche per questo che il sindaco Fabrizio D’Ancona ha voluto fortemente Myrta Merlino come presidente della fondazione isolana.

Lo scopo della fondazione è quello di rendere Pantelleria un centro culturale d’eccellenza, capace di attrarre visitatori di tutti i tipi, che si incuriosiscono alla sua storia. Il sindaco avrebbe dichiarato: “La scelta di Myrta Merlino alla guida della Fondazione è una garanzia di qualità e visione strategica”. Anche il vicesindaco, Adelina Francesca Pineda, si è detta soddisfatta della scelta e spera di raggiungere ottimi risultati.