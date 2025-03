INPS pubblica le nuove tabelle: se sei anche tu in questo rigo ti carica 300€ al mese sul conto e un carnet di biglietti gratuito

Finalmente l’INPS si dimostra alleata dei contribuenti: ora non potrai più lamentarti con questa iniezione di denaro.

Chiunque abbia mai provato a interagire con la burocrazia italiana sa bene che è come entrare in un labirinto senza indicazioni. Moduli da compilare, richieste di documenti che non si capisce dove trovare e uffici che rimandano da un posto all’altro.

Le spiegazioni spesso sono poco chiare, le procedure sembrano fatte apposta per scoraggiare chiunque e, per quanto si cerchi di rimanere calmi, il rischio di perdere la pazienza è altissimo. Chi non è abituato a destreggiarsi tra PEC, PIN, SPID e altri strumenti digitali si trova completamente smarrito, senza alcuna guida pratica.

Anche solo prenotare un appuntamento con un ufficio pubblico può trasformarsi in un’odissea. Insomma, tra leggi, circolari, decreti e moduli online, sembra che più si cerchi di semplificare, più il sistema diventi complicato e lontano dalle necessità reali dei cittadini.

Anziani e SPID

Se per i più giovani lo SPID è solo una scocciatura, per gli anziani è un vero e proprio ostacolo invalicabile. Richiederlo è già un’impresa: bisogna accedere a un portale, caricare documenti, verificare l’identità con una webcam o andare fisicamente in un ufficio.

E anche una volta ottenuto, usarlo non è affatto semplice. Molti over 70 si trovano in difficoltà nel gestire password, codici temporanei e notifiche via SMS. E non è solo lo SPID a mettere in crisi gli anziani: il semplice pagamento di un bollettino online, l’accesso ai servizi dell’INPS o il rinnovo della patente sono diventati operazioni quasi impossibili senza l’aiuto di figli o nipoti.

300 euro in più ogni mese

Reumatoide.it ha diffuso la notizia. Nel marasma burocratico, una buona notizia arriva dall’INPS: chi ha un’invalidità riconosciuta del 100% potrebbe ricevere circa 300 euro sul proprio conto. Si tratta di un aiuto per chi si trova in condizioni di grave disabilità e soddisfa determinati requisiti. Nello specifico, chi ha un reddito annuo non superiore a 5015 euro, un’età compresa tra 18 e 67 anni, la cittadinanza italiana o un valido permesso di soggiorno invecchiato almeno di un anno, un’iscrizione all’anagrafe e l’inoccupazione.

I benefici a cui queste persone accedono sono i seguenti: ausili sanitari gratuiti; trasporto pubblico locale gratuito; pensione di inabilità di 291,69 euro al mese per chi ha un reddito personale inferiore a 17.050 euro; l’indennità di accompagnamento per chi non può deambulare in autonomia. Che aspetti a verificare? Potresti ricevere un concreto aiuto dallo stato, mese per mese.