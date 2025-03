Nuova segnaletica verticale: impossibile riconoscere il nuovo cartello di pericolo | 3 automobilisti su 4 in pallone totale, cosa comporta ignorarlo

La maggior parte degli automobilisti non conoscere il nuovo segnale stradale: la sua funzione è essenziale

La segnaletica stradale svolge un ruolo fondamentale per regolamentare la circolazione ed il traffico urbano.

Ogni automobilista è obbligato a conoscere i segnali e rispettarli per evitare incidenti pericolosi, ma anche per regolare il flusso di veicoli.

I segnali stradali rappresentano un linguaggio molto antico che veniva utilizzato persino in epoca romana per indicare la distanza da percorrere fino alla città.

Oggi, questo linguaggio è riconosciuto quasi da tutto il mondo ma gran parte degli automobilisti ignorano il significato di alcuni cartelli indispensabili per la sicurezza.

Le 4 categorie di segnaletica stradale

La segnaletica stradale è costituita da diverse categorie di segnali e ognuno di loro comunica un significato ben preciso. I segnali orizzontali sono quelli presenti sull’asfalto come le strisce pedonali. La segnaletica luminosa, ad esempio il semaforo, consente di attirare immediatamente l’attenzione degli automobilisti.

La segnaletica complementare è rappresentata da paletti dotati di adesivi rifrangenti che evidenziato il tratto stradale anche nelle ore notturne. Infine, i segnali verticali sono tutti quelli che generalmente si trovano ai lati delle carreggiate e che poggiano su un supporto.

3 automobilisti su 4 non conoscono il nuovo segnale stradale

I segnali stradali sono essenziali per garantire la sicurezza di ogni utente della strada ed è indispensabile riconoscerli e comprenderne il significato. Tuttavia, può capitare di incontrare cartelli nuovi o che non si incontrano frequentemente: in questi casi, molti conducenti hanno difficoltà ad interpretarne il senso e questo rappresenta un grande rischio per se stessi e per gli altri. L’associazione Prévention Routière ha dimostrato che circa il 75% degli automobilisti francesi non riconoscere il segnale di pericolo.

Si tratta di un cartello a forma triangolare con il bordo rosso e che raffigura un’automobile parzialmente coperta da alcune linee orizzontali. Sulle stradi francesi è presente dal 2011, ma molti conducenti sono totalmente ignari della sua esistenza. Come riporta il sito web “motor.elpais.com“, il segnale intende avvertire gli automobilisti di un potenziale pericolo su un tratto di strada in cui la visibilità potrebbe essere ridotta a causa di nebbia, pioggia o altre condizioni atmosferiche. In prossimità di questo segnale, gli automobilisti dovrebbero automaticamente intuire di ridurre la velocità e di procedere con la massima cautela. Molto presto il cartello arriverà anche sulle strade spagnole, ma è possibile che si diffonda anche in altre zone in cui il rischio è elevato.