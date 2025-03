Energia, passa il nuovo decreto Picchetto: raddoppiamo il tetto ISEE per i bonus ma vi taglieremo il gas | Foruna che tra poco è primavera

Novità in ambito energetico: l’annuncio del Ministro Pichetto Fratin sul nuovo decreto, gli italiani tremano.

Dopo i vari bonus varati e i prezzi calmierati promossi dal Governo negli ultimi anni, sembra che il Paese si ritrovi punto a capo nella medesima situazione.

I rincari in ambito energetico, infatti, non sembrano arrestarsi.

Ecco perché il Governo sta mettendo in campo un nuovo decreto in questa area.

A parlarne è stato proprio il Ministro dell’Energia e dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha accennato anche a una possibile revisione delle soglie Isee per l’ottenimento di assistenza economica.

Un provvedimento che scuote l’opinione pubblica: le affermazioni del Ministro Pichetto Fratin

Il nuovo decreto bollette è stato annunciato dal Governo qualche settimana fa, e la discussione dello stesso è avvenuta il 25 febbraio in aula al Consiglio dei Ministri. Trattandosi di un decreto, si è pensato a un provvedimento “a scomparsa”, valido probabilmente per un periodo di tempo circoscritto che equivarrebbe a circa 6 mesi. Questo è il periodo di tempo identificato come sufficiente per poter superare il momento di rincari: una tempistica evidentemente stabilita attraverso lo studio di una serie di fattori.

Alcune delle misure previste sarebbero pensate come sostegno alle aziende, mentre quelle che riguardano le famiglie in difficoltà potrebbero essere introdotte in un bonus già esistente. Quest’ultimo, può essere ottenuto solamente se il proprio valore Isee rientra in una soglia prestabilita: ecco cosa ha detto in merito il Ministro.

Consumo energetico e bollette, il nuovo decreto del Governo: ecco chi favorirà

Come accennato, una nuova misura riguardante le spese energetiche per le famiglie sarà inserita all’interno di un bonus già esistente. Si tratta del bonus sociale: attualmente, per potervi accedere, è necessario presentare un Isee inferiore a 9.530 euro, con la possibilità di innalzamento di questa soglia a 20mila esclusivamente per le famiglie con almeno quattro figli a carico. “Puntiamo a intervenire sull’Isee, che dovrebbe salire dagli attuali 9.500 euro a 15mila euro” per tutte le famiglie: questo ha affermato il Ministro dell’Energia.

In questo modo, i beneficiari del bonus sociale aumenterebbero significativamente: in questo modo più famiglie con Isee basso potranno accedere al bonus sociale, che prevede anche uno sgravio per quanto riguarda il tema bollette. “Stiamo lavorando su tutti i fronti“, ha affermato ancora il Ministro riferendosi anche alle nuove misure dedicate alle aziende in tema energetico. Non resta che attendere l’approvazione del decreto bollette e assistere ai risultati della sua applicazione.