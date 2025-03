Che fine ha fatto Anna Moroni? Dove vive e cosa fa nella vita la cuoca

Ecco com’è la nuova vita di una delle cuoche più amate d’Italia: scopri cosa fa e dove vive oggi Anna Moroni.

Tutti la conosciamo come Anna Moroni, ma il suo vero cognome è Urbani. Moroni, infatti, è il cognome di suo marito, che lei ha deciso di prendere e di portare con sé, in tutto il suo successo.

La donna, amatissima cuoca della trasmissione La Prova del Cuoco, aveva raccolto parecchi consensi, partecipando all’ultima edizione del programma Rai.

I suoi fan, però, si stanno chiedendo che fine abbia fatto, oggi. Scopriamo insieme dove vive Anna e quali sono i suoi impegni lavorativi attuali.

Il successo di Anna Moroni

Per anni, è stata la spalla di Antonella Clerici, ne La Prova del Cuoco. La donna è diventata celebre grazie alla sue ricette e alle prelibatezze che portava nelle case degli italiani, ma grazie anche all’iconica frase: “Ti sei lavata le mani, tesoro?“. Un vero e proprio tormentone, che l’ha portata a essere amata proprio da tutti. Con la sua dolcezza e il suo talento, Anna si metteva con le mani in pasta e dava vita a preparazioni davvero gustose.

In quasi vent’anni di partecipazione al programma culinario, la donna si è ricavata un posto speciale nel cuore della Clerici e, ancora oggi, non smette di sorprenderla, andandola a trovare, di tanto in tanto, in È sempre mezzogiorno. Ma, cosa fa Anna, oggi? Ha abbandonato per sempre la professione di cuoca o si diletta ancora ai fornelli?

Anna Moroni oggi

Dopo tutto il successo che ha avuto, al fianco della Clerici, oggi Anna è tornata ai fornelli, più entusiasta di prima. In realtà, dai fornelli non se ne è mai andata, perché è questa la sua vera passione, che coltiverà per sempre. Dal 2018 al 2021, ha preso parte a Ricette all’italiana, su Rete 4, con Davide Mengacci. Nel 2022, l’abbiamo ritrovata su Food Network, con il format Senti che fame! Nonna pensaci tu. Nel 2023, è tornata di nuovo in trasmissione, per otto puntate, al fianco della grande Lidia Bastianich.

Nel 2021, Antonella Clerici le ha aperto, nuovamente, le porte di casa sua, ospitandola a È sempre mezzogiorno, per un’intera settimana. Inoltre, Anna appare spesso anche a La vita in diretta, dove dà consigli culinari a tutti i telespettatori. Insomma, la cuoca, che vive a Roma, non perde occasione per starsene con le mani in pasta e preparare qualche deliziosa leccornia.