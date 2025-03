Tina Cipollari: cosa faceva nella vita prima di sbarcare in TV | È un mestiere impensabile

Scopri che mestiere svolgeva la più vamp della TV, prima di diventare famosa: ecco tutti i retroscena sulla vita di Tina Cipollari.

Oggi, Tina Cipollari è uno dei volti più amati della TV. Opinionista affermata di Uomini e Donne, da oltre vent’anni, la donna si è guadagnata un posto speciale, al fianco di Maria De Filippi e di Gianni Sperti.

Ogni giorno, ci divertiamo ad assistere ai suoi siparietti, in cui si mette in gioco e non perde mai occasione per dire ciò che pensa.

Ora che è diventata anche una sorta di tronista, il pubblico del dating show è ancora più entusiasta, perché risate e divertimento sono assicurati. Ma, cosa faceva Tina prima di diventare un personaggio di successo? Scopriamolo insieme.

Tina Cipollari: una vamp sotto i riflettori

Nata Viterbo, nel 1965, Tina è diventata un volto amatissimo della TV italiana, grazie alla sua partecipazione a Uomini Donne, programma molto seguito di Canale 5. Inizialmente, arriva in studio nei panni della corteggiatrice, poi in quelli della tronista e, infine, in quelli dell’opinionista. All’interno della trasmissione, Tina è cresciuta, ha conosciuto quello che è il suo ex marito, Kikò Nalli, con il quale ha avuto tre splendidi figli.

Grazie al suo eccentrico look, ai capelli biondi e all’abbigliamento tutt’altro che banale e noioso, Tina costruisce un vero e proprio personaggio, attorno alla sua figura. Oltre a Uomini e Donne, in passato, a preso parte anche ad altri programmi, come Domenica In e La vita in diretta. Inoltre, l’abbiamo vista persino nelle rocambolesche avventure di Pechino Express, dove ha mostrato un altro lato di sé. Oggi, la Cipollari entra nelle case degli italiani tutti i pomeriggi, ma prima che la De Filippi le desse questa grandissima opportunità, cosa faceva la donna? Non immaginerai mai quale era il suo mestiere.

Il passato di Tina

Solare, dinamica e senza peli sulla lingua, Tina è sempre stata una vamp, nell’animo. Prima di diventare famosa, però, il suo mestiere era un altro e non aveva nulla a che fare con le telecamere e con gli studi televisivi. La donna era impiegata in una società di costruzioni, come contabile. Sembra strano immaginare la Cipollari dietro una scrivania, sommersa da numeri e scartoffie, eppure questo era il suo mondo, prima di spopolare in TV.

Negli anni, Tina ha portato tanto di sé nei programmi che l’hanno vista protagonista. Non si è mai nascosta dietro un dito, parlando dei suoi sentimenti, del matrimonio finito con Kikò, dell’amore dei suoi figli e della voglia di trovare un compagno per la vita. Di recente, infatti, si è messa anche in gioco, diventando tronista e accettando la corte di pretendenti, provenienti da ogni parte d’Italia. Il percorso è ancora all’inizio e siamo sicuri che ne vedremo delle belle.