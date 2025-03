Ministero sospende gli alcoltest: le nuove telecamere con AI multeranno in automatico questi conducenti

Con i nuovi strumenti dell’Intelligenza Artificiale non saranno più necessari gli alcoltest: non c’è via di fuga

Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore dal 14 dicembre 2024, ha disposto delle reg0le più rigide per coloro che non rispettano i limiti imposti dalla legge.

Oltre ai limiti di velocità e al rispetto della segnaletica stradale, il Codice pone particolare attenzione alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe.

In questi casi, c’è zero tolleranza per gli automobilisti che non rispettano la normativa e le conseguenze sono decisamente più severe.

Il Codice prevede sanzioni amministrative, la decurtazione dei punti e nei casi più gravi, anche la sospensione o il ritiro della patente.

I limiti imposti sul tasso alcolemico

Guidare sotto l’effetto di alcol o stupefacenti è estremamente pericoloso per se stessi e per gli altri utenti della strada. Secondo l’Articolo 186 del Codice della Strada, ci sono delle soglie del tasso alcolemico che devono essere rispettate. Coloro che guidano con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 a 0,8 grammi per litro (g/l) è considerato in stato di ebrezza lieve.

In tal caso è prevista una sanzione amministrativa o la sospensione della patente. Se il tasso, invece, è compreso tra 0,8 a 1,5 g/l è prevista una multa da 800€ a 3.200€, la sospensione della patente da 6 mesi a un anno ed una possibile detenzione fino a 6 mesi. Se supera 1,5 grammi per litro (g/l), il reato è considerato molto più grave.

Il radar che sostituisce l’alcoltest: le multe saranno automatiche

L’innovazione tecnologica continua a fare passi da giganti e grazie al potenziale dell’Intelligenza Artificiale, è possibile adoperare questi strumenti per controllare il traffico ed il rispetto delle regole stradali. Una delle priorità consiste nel garantire la sicurezza ad ogni utente della strada e moltissimi paesi stanno sperimentando l’uso di strumenti innovativi per il rispetto delle norme e dei limiti imposti dal Codice della Strada. Si tratta di modelli tecnologici che possono salvare molte vite.

L’azienda australiana Acusensus ha sviluppato una sorta di radar che, grazie all’IA, è in grado di rilevare la velocità dei veicoli ed individuare i cambiamenti nella guida dovuti all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Le immagini rilevate dal radar vengono poi gestite da persone esperte che esaminano i comportamenti illeciti alla guida. L’invenzione denominata “Heads-Up“, come riporta il sito web “elperiodico.com“, è stata già sperimentata in Australia e nel Regno Unito e si è rivelata estremamente efficace. Infatti, hanno contribuito a ridurre gli incidenti stradali di circa il 18% in un solo anno.