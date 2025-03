Rinnovo patente, se ti assegnano questo codice devi avere a bordo un nuovo dispositivo | Tutto a spese tue, costa 300 sacchi

Molti automobilisti dovranno munirsi obbligatoriamente di questo dispositivo di sicurezza: è previsto dal Codice

Dal 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada che prevede sanzioni più rigide per gli automobilisti che infrangono i limiti.

Per garantire una maggiore sicurezza stradale ad ogni utente, le autorità competenti sono costantemente a lavoro per assicurarsi che tutti rispettino la legge.

Sono previsti, però, degli ulteriori aggiornamenti del Codice che riguardano una determinata categoria di automobilisti.

Le nuove disposizioni prevedono degli importanti cambiamenti che potrebbero incidere sulle modalità di guida.

Nuovi aggiornamenti per il Codice della Strada

Le disposizioni del Codice stanno per subire degli importanti cambiamenti che riguarderanno principalmente gli automobilisti che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni. Le novità riguardano i limiti di potenza dei veicoli e alcuni dispositivi di sicurezza che potrebbero salvare molte vite.

I neopatentati, nel corso del primo anno, possono guidare veicoli con una potenza superiore a 55 kW per tonnellata e con una potenza massima di 70 kW. Con le nuove modifiche del Codice, questi limiti si estenderanno a tre anni e la potenza del veicolo sarà aumenta a 75 kW per tonnellata per tutte le auto.

Il dispositivo da avere in auto

Gran parte degli incidenti con conseguenze gravi sono causati dalla guida sotto effetto di alcol o di droghe. In particolare, molte statistiche hanno dimostrato che gran parte degli incidenti sono causati all’inesperienza dei giovani e ad alcuni comportamenti imprudenti. Per i neopatentati e per i giovani fino a 21 anni, il limite è zero ed il Codice stabilisce che non può esserci nessuna traccia di alcol nel sangue. Con i nuovi aggiornamenti, a tutti i conducenti sorpresi a guidare sotto effetto di alcol, verranno assegnati dei codici sulla patente.

Ad esempio, il 68 indica “niente alcol” ed il conducente n0n potrà assumere neanche una minima quantità di alcol. Mentre il 69 indica “solo veicoli dotati di alcolock”: in questo caso, il conducente può guidare solo veicoli dotati di questo dispositivo di sicurezza. Come riporta il sito web “varesenews.it“, l’alcolock è un dispositivo che impedisce di avviare il motore se il conducente ha assunto una quantità di alcol superiore a quella consentita. Il conducente deve soffiare proprio come si fa con l’etilometro e se il valore è superiore al limite imposto dalla legge, l’automobile non partirà. Questo strumento consente di limitare gli incidenti dovuti alla guida in stato di ebrezza e qualora dovesse essere approvato, potrebbe davvero migliorare la sicurezza stradale.