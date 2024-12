Grande gelo in arrivo sull’Italia: attenzione alla neve in queste Regioni | Le previsioni degli esperti mettono in guardia

Le previsioni metereologiche sono molto preoccupanti: preparatevi nei prossimi giorni ad affrontare il freddo gelido

Ancora una volta sarà necessario prepararsi all’arrivo del grande freddo gelido con un peggioramento che inizierà proprio dal weekend.

Giunti finalmente nel periodo natalizio, moltissime regioni della penisola italiana inizieranno a colorarsi di bianco donando un’atmosfera quasi magica.

Le condizioni climatiche stanno per peggiorare ed il freddo pungente continuerà ad essere il principale protagonista delle prossime settimane.

Un irruzione di aria artica scenderà direttamente dal Polo Nord e le temperature saranno particolarmente gelide anche per la prossima settimana.

L’Italia colpita dal gelo artico

Dal Nord Europa è in arrivo una massa di aria fredda che colpirà l’Italia nei prossimi giorni. La maggior parte delle regioni della penisola hanno già incontrato le prime ondate di freddo e maltempo, ma la situazione peggiorerà a partire da lunedì 9 dicembre.

Già dal weekend dell’Immacolata ci sarà un peggioramento climatico con forti piogge e raffiche di vento. Il calo delle temperature è iniziato questo sabato 7 dicembre e subirà una drastica discesa tra domenica 8 dicembre e lunedì 9 dicembre. Vediamo nel dettaglio le regioni che saranno maggiormente colpite dal gelo artico.

Le regioni che saranno colpite dal gelo artico

L’Italia intera deve prepararsi all’arrivo di una lunga fase di freddo artico, con possibilità di nevicate anche a bassa quota. Questa situazione climatica prende il nome di “scambi meridiani“, ovvero una massa di aria gelida scende dal Nord Europa e dall’Atlantico verso le medie latitudini, portando con sé un raffreddamento ed un’ondata di maltempo. Secondo le previsioni del Centro Europeo e come riporta il sito web “Ilmeteo.it“, a partire dalla prossima settimana si verificherà una profonda depressione sospinta da correnti polari che giungerà direttamente sul bacino del Mediterraneo attraversando tutta l’Europa Centro Settentrionale.

Quando le correnti gelide si mescolano con i nostri mari, si creano le condizioni ideali per la formazione di un ciclone mediterraneo. Già da lunedì 9 dicembre, le piogge intense ed i temporali saranno i protagonisti di alcune regioni italiane, in particolare nel Centro Sud e nelle due Isole maggiori. Anche il Nord sarà colpito da queste condizioni climatiche, ma solo in parte: c’è il rischio di nevicate a bassa quota su Piemonte ed Emilia Romagna. Tra giovedì 12 dicembre e venerdì 13 dicembre potrebbe giungere in Italia una seconda ondata di maltempo con precipitazioni intense che colpiranno sia il Nord Italia che le regioni meridionali.