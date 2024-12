Instagram: come archiviare, salvare e ripubblicare i post senza perderli

Da quando è entrato in scena, nell’ormai lontano 2010, Instagram ha avuto milioni di iscritti, da tutte le parti del mondo. È stata una delle prime App in cui poter curiosare nella vita dei personaggi famosi, guardando i loro post e, da qualche anno a questa parte, anche le loro stories.

Ogni giorno, vengono pubblicati miliardi di contenuti e la piattaforma è sempre in continua evoluzione. Una sorta di diario digitale, dove raccogliere tutti i momenti belli della tua vita e dove poterli mostrare agli altri. Sarai tu a decidere se tenere il tuo profilo aperto e, quindi, visibile a chiunque o se averlo chiuso e dare l’autorizzazione a ogni singola persona.

In ogni caso, sei tu ad avere il potere su ciò che pubblichi, dai semplici post alle stories, fino ai più recenti reel. Forse, però, non sai che su Instagram esiste anche una funzione che ti permette di archiviare un post, anziché eliminarlo. Ecco quali sono i passaggi da seguire, per non perdere i tuoi contenuti e conservarli in uno spazio “segreto”.

Prima della pubblicazione

Instagram ti dà la possibilità di gestire a pieno il tuo profilo, muovendo i tuoi post come meglio preferisci. Prima ancora di pubblicarne uno, puoi salvarlo in bozza e tenerlo lì finché non deciderai di renderlo pubblico. Invece che aggiungere la foto o il carosello di foto che vuoi postare e andare avanti fino all’opzione Pubblica, dovrai aggiungere i contenuti e cliccare sulla X. A questo punto, potrai scegliere se eliminare quanto avevi pensato di postare o salvarlo tra le bozze, usandolo, magari, in un secondo momento. Attenzione, però, perché questa è un’opzione possibile solo per le foto alle quali si applicano degli effetti e delle modifiche, altrimenti sarà impossibile salvarle nelle bozze.

A questo punto, quando ti verrà voglia di riprendere quel determinato contenuto, ti basterà selezionare il classico tasto + e, anziché scegliere tra i Recenti, dovrai selezionare Bozze. Qui, troverai tutti i contenuti che avevi salvato in precedenza e che, fino ad ora, non avevi ancora postato. Insieme a questa funzione, quella dell’archivio è una delle più apprezzate dagli utenti Instagram. Scopriamo insieme come funziona.

Il post-pubblicazione

Se hai voglia di sbarazzarti di qualche contenuto pubblicato tempo fa, ma, in realtà, non vuoi sbarazzartene completamente, non ti resta che ricorrere all’archiviazione di esso. Selezionando il post da archiviare, clicca sui tre puntini orizzontali vicino al nome utente e scegli Archivia. Così facendo, il post non sarà più visibile, né a te, né ai tuoi followers, sul tuo profilo. Tu, però, potrai continuare a vederlo, entrando nell’apposito archivio.

Trovare questa sezione è semplicissimo, perché ti basterà andare sulle impostazioni e il gioco è fatto. Qui, avrai davanti l’archivio dei post, l’archivio delle storie e l’archivio dei contenuti in diretta, per una suddivisione ben organizzata. Nel caso in cui tu voglia far tornare visibile un determinato contenuto, selezionalo dall’archivio e clicca su Mostra nel profilo. Il post tornerà al suo esatto posto, nella data specifica di pubblicazione.