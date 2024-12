Autovelox, buone notizie: in questo caso qualsiasi sanzione sarà annullata

Da oggi in poi, gli autovelox avranno un gusto diverso: fai ben attenzione alle sanzioni che ricevi, perché queste sono nulle.

Per chi viaggia su strada, specie su tratti in cui la velocità può essere più sostenuta, gli autovelox sono i veri nemici del percorso. Questi dispositivi elettronici, utilizzati per monitorare la velocità su strada, spesso traggono in inganno il conducente, nonostante sia obbligatorio segnalarne la presenza, con appositi cartelli.

Da oggi in poi, però, dovrai fare più attenzione a quando ricevi una sanzione per eccesso di velocità, perché non tutte sono legittime. Anche se la sicurezza stradale dovrebbe essere una prerogativa di tutti coloro che si mettono alla guida e il rispetto dei limiti di velocità dovrebbe esserne una diretta conseguenza, può capitare che si incappi in qualche caso sfortunato e che arrivi una multa inaspettata.

Se, però, puoi constatare questa cosa, il gioco è fatto, perché la multa ti verrà revocata e non dovrai pagare neanche un euro. Scopriamo insieme il motivo di tale decisione e in quale circostanza particolare si applica.

Un autovelox fuori posto

Come ben sai, esistono due tipi più diffusi di autovelox, quelli fissi, che vengono installati in modo permanente su pali o cabine, lungo la strada e quelli mobili, posizionati temporaneamente dalle forze dell’ordine, su treppiedi o sui veicoli stessi. Ebbene, quelli da cui doversi guardare sono proprio questi ultimi. Di recente, è diventata virale la notizia che vede protagonista un conducente del Lazio, che ha visto arrivarsi una multa per eccesso di velocità, effettuata proprio da un autovelox mobile.

Fin qui, non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che la volante della Polizia stradale, sulla quale era stato installato il dispositivo di rilevamento della velocità, si trovava in divieto di sosta. Chiaramente, una volta che l’automobilista ha riesaminato la dinamica dei fatti e si è reso conto di quanto accaduto, ha fatto immediatamente ricorso. Ecco, dunque, come si è pronunciato il Giudice di Pace.

La decisione finale

Il Giudice di Pace, una volta esaminato il caso, ha deciso di accogliere le richieste dell’avvocato dell’automobilista e, quindi, di annullare la multa per eccesso di velocità. La sanzione, dunque, ha smesso di essere valida, in quanto l’auto della Polizia non era collocata in un luogo qualsiasi, bensì in divieto di sosta e questo ha permesso di far cadere tutte le accuse nei confronti del conducente del veicolo.

Tuttavia, le cause effettive dell’annullamento non sono state ancora specificate e occorrerà attendere ancora qualche giorno, prima di poter conoscere cosa si cela dietro questa decisione.