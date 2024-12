WhatsApp novità: é comparso un nuovo simbolo sull’App | Cosa significa e perché é importante

WhatsApp non smette di sfornare novità per i suoi utenti: questa volta, ciò che ha pensato è davvero utile, ecco di cosa si tratta.

Oramai, chiunque possieda uno smartphone possiede WhatsApp. L’applicazione di messaggistica istantanea ha rubato il cuore di miliardi di utenti, perché è in grado di mettere in contatto persone da ogni parte del mondo, al solo costo della personale rete Internet. Una grande svolta rispetto agli SMS, sempre a pagamento o legati a promozioni limitanti.

Da quando abbiamo fatto la sua conoscenza, fino ad oggi, l’App ha subito importanti modifiche, che hanno permesso un utilizzo più smart da parte degli utenti. In particolare, l’ultima che è stata apportata è davvero significativa e utile ai fini di un corretto funzionamento.

Scopriamo insieme di cosa si tratta, andando a indagare anche su altri possibili aggiornamenti, che sono stati annunciati. È chiaro che, chi è dietro questo grande progetto, ha l’intento di rendere l’utilizzo dell’applicazione più semplice e intuitivo possibile.

Le imperdibili novità di WhatsApp

Uno dei punti di forza di WhatsApp, che è stato molto apprezzato dagli utenti, è la crittografia end-to-end, che permette lo scambio di messaggi in totale sicurezza, tenendo alla larga terze parti. Di recente, però, sono diverse le novità che potrebbero diventare concrete e che riguardano proprio questo servizio di messaggistica istantanea. A quanto pare, sta per arrivare, anche in Italia, la possibilità di trascrivere i messaggi vocali. Così facendo, non sarai più costretto ad ascoltare la nota, specie quando ti trovi in luoghi affollati o quando non hai voglia di essere disturbato, perché basterà premere un tasto, per avere il contenuto dell’audio trascritto.

Ma, non è questa la novità di cui vogliamo parlarti. L’innovazione che sta per essere messa in pratica, infatti, riguarda l’icona della bandiera, che appare accanto ad alcuni messaggi. Tale icona servirà ad aiutarti a organizzare le tue conversazioni e ad accedere, in maniera più rapida, alle informazioni rilevanti. La bandiera apparirà nelle conversazioni dove sono attivi i messaggi temporanei.

La funzione per conservare i messaggi

L’icona della bandiera è utile in tutte quelle chat dove ci sono messaggi che hanno durata stabilita. Andando su Impostazioni e cliccando su Privacy, potrai selezionare una durata, nella sezione Durata predefinita, che va da 24 ore a 7 giorni, fino a un massimo di 90 giorni. Grazie alla bandiera, però, potrai andare su una determinata chat e selezionare il messaggio da tenere, così da aggiungerlo ai segnalibri.

Così facendo, potrai tenere solo ciò che è davvero importante e cancellare automaticamente tutto il resto. Piano piano, WhatsApp si sta adattando sempre di più ai bisogni dei suoi utenti, fornendo soluzioni smart e funzionali.