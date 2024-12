Instagram: l’ultima novità non piace a nessuno | Ora non puoi più fare questa operazione

L’ultima novità del social metterà in crisi parecchi utenti: ecco cosa accade a Instagram e chi proverà a compiere questa azione.

Da quando ha iniziato a spopolare anche in Italia, Instagram è stato vittima di tantissimi aggiornamenti e cambiamenti, che lo hanno reso il social che è oggi. Gli utenti che sono iscritti a questa piattaforma amano il suo modus operandi, perché è un social veloce, immediato, che comunica con immagini e con video, brevi o lunghi che siano.

Sei tu a scegliere chi seguire e, in caso tu abbia il profilo privato, sei tu a decidere da chi farti seguire. Se, all’inizio, era possibile pubblicamente solamente foto e video che non superavano i 60 secondi, ora con stories e reel, Instagram è diventato ancora più interattivo.

Oggi, però, l’ultima novità che lo riguarda potrebbe non piacere così tanto ai suoi iscritti. Scopriamo cosa non sarà più possibile fare da adesso in poi.

Le novità della piattaforma

A fare scalpore, è una novità che sta facendo già discutere parecchio gli utenti della piattaforma, ma non è l’unica. Difatti, pare che Instagram permetterà anche di programmare l’invio dei messaggi di testo. Meta, inoltre, ha studiato un piano per proteggere gli utenti dal sextortion. Gli adolescenti, dunque, saranno informati quando si scambiano messaggi con un utente fuori dal Paese e le immagini segnalate per nudità verranno sfocate, per gli utenti minorenni.

I vertici di Meta stanno cercando di fare il possibile per tutelare quella grandissima fetta di adolescenti che utilizza Instagram e che trascorre parte del tempo tra le pagine del social. In questo modo, anche i genitori saranno più tutelati. Se, però, queste sono le novità che fanno piacere e che vengono acclamate dagli iscritti, ce n’è una che non riceverà altrettanto successo.

Il nuovo aggiornamento Instagram

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti Instagram non potranno più fare uno screenshot alle conversazioni. Qualora dovessi provarci, vedrai lo schermo farsi nero e apparire una scritta: “Non puoi fare uno screenshot o registrare questo contenuto”. Così, tutti i video e le foto, inviati con modalità “visualizza una volta”, non potranno essere più immortalati con uno screenshot.

Ma, non finisce qui, perché al mittente arriverà anche una notifica, che lo avviserà del tuo tentativo di screenshottare il contenuto. E qui, torna il discorso della tutela degli utenti alla quale i vertici Meta stanno puntando sempre di più. Senza il consenso del mittente, sarà impossibile salvare e condividere determinati contenuti, destinati alla singola e unica visualizzazione.