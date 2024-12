Acqua minerale piena di PFAS: lo studio rivela le marche peggiori | Sono le più acquistate

Anche l’acqua minerale può essere piena di insidie se non acquisti quella giusta: ecco le marche da cui stare alla larga.

Sempre più spesso sentiamo parlare di prodotti che danneggiano il nostro organismo e che, se consumati in grandi quantità, possono essere dannosi alla nostra salute. Per questo motivo, gli esperti consigliano sempre di leggere le etichette riportate sulle confezioni degli alimenti, così da avere un’idea chiara di quelli che sono gli ingredienti contenuti.

Nonostante tutte queste avvertenze e nonostante veniamo messi in guardia, dimentichiamo di farlo o, per pigrizia, non vogliamo farlo. Il problema, però, è che il danno non si limita ai solo cibi, ma si estende fino all’acqua.

Ebbene sì, anche l’acqua minerale può essere un pericolo per la sua salute, soprattutto se contiene PFAS. Questa sostanza è stata trovata nelle acque minerali di brand molto noti. Scopriamone di più insieme.

Allarme PFAS

A fare i conti con questo problema non è solo l’Italia, ma l’Europa intera. Nell’acqua minerale, che dovrebbe essere la sostanza più pura che esiste, è stata riscontrata una contaminazione di acido trifluoroacetico, conosciuto anche come TFA. Questo composto risulta molto pericoloso per il sistema riproduttivo umano ed è relegato tra le sostanze chimiche eterne, come i PFAS. Venuta fuori la terrificante notizie, si è sparso il panico nei diversi Paesi, che vorrebbero cercare di tenere alla larga i marchi coinvolti.

L’inchiesta è stata condotta dal Pesticide Action Network Europe e ha portato alla luce livelli di TFA fino a 32 volte superiori al limite europeo consentito, in ben 10 acque su 19 analizzate. Per la ricerca, sono stati presi in esame sette Paesi, dunque, come già accennato in precedenza, il problema riguarda l’intera Europa. Uno dei problemi fondamentali è che questo composto fa fatica a essere rimosso dall’acqua e dall’ambiente in generale. Per questo, assumerlo con frequenza non farà altro che avvelenare il tuo organismo. Il problema che è alla radice riguarda un uso estensivo dei pesticidi ed è per questo che la Commissione europea vorrebbe vietare l’utilizzo di due di questi, nello specifico, che contengono composti TFA. Quest’ultimo è un prodotto di trasformazione di molti PFAS e i suoi effetti sono tossici, per gli essere viventi e per l’ambiente stesso.

La situazione in Italia

Mentre nel resto d’Europa, gli studiosi suggeriscono di adottare misure vincolanti per ridurre le emissioni di TFA, dall’altra parte, in Italia, Mineracqua dice la sua. La Federazione Italiana delle Industrie delle Acqua Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente ha affermato che, nonostante continuino i titoli allarmistici, che creano caos e spaventano la popolazione, in realtà le acque coinvolte nello scandalo non sarebbero commerciate nel nostro Paese.

A quanto pare, un’inchiesta della scorsa estate, de Il Salvagente, avrebbe sottolineato il fatto che tutte le acque analizzate, vendute in Italia, non superano i limiti, imposti dal Decreto ministeriale del 10 febbraio 2015, riguardo queste sostanze dannose.