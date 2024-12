Quasi mille euro in più sul conto: bonus per migliaia di italiani | Attenzione perché non tutti possono fare domanda

Moltissime persone potranno beneficiare del nuovo bonus previsto dallo Stato: verifica se possiedi i requisiti

La crisi economica continua a gravare su moltissime famiglie italiane che faticano addirittura a sostenere le spese necessarie per la sopravvivenza.

Una condizione di grande difficoltà e che, inevitabilmente, porta ad un malcontento generale. Lo Stato fortunatamente interviene a sostegno delle categorie più vulnerabili.

Nel 2025 sono previsti moltissimi incentivi sotto forma di bonus, detrazioni fiscali e contributi destinati a migliaia di persone che hanno bisogno di un aiuto.

In particolare, nei prossimi mesi, migliaia di cittadini potrebbero essere destinatari di circa mille euro in più sul conto corrente.

Il Bonus in arrivo per l’inizio del nuovo anno

Da Gennaio 2025 la situazione finanziaria potrebbe migliorare per moltissime persone grazie alla nuova agevolazione erogata dallo Stato. Un contributo di 850 euro sarà destinato a circa 25 mila persone in tutta Italia, un numero decisamente ristretto al confronto con altri incentivi.

Esistono anche dei requisiti molto stringenti per beneficiare del Bonus che ha l’obiettivo di sostenere le persone che si trovano in gravi difficoltà economiche e di salute. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, come inviare la domanda e quali requisiti è necessario possedere.

I requisiti per beneficiare del Bonus

A partire dal 1 gennaio 2025, sarà erogato un bonus di 850 euro mensili destinato a circa 25 mila persone. Esistono però dei requisiti molto stringenti per richiedere l’incentivo, ma anche per l’utilizzo della somma. Si tratta del bonus anziani ed è rivolto a coloro che hanno compiuto 80 anni e che si trovano in uno stato di “bisogno assistenziale gravissimo“. La condizione sarà esaminata dall’INPS e da una commissione ministeriale prima di essere approvata. I beneficiari, inoltre, dovranno essere anche destinatari dell’indennità di accompagnamento di 531,76 euro mensili percepiti nel 2024.

In alternativa devono possedere i requisiti necessari per poter richiedere l’indennità: ovvero un’invalidità totale o l’incapacità di deambulare senza assistenza. Un altro requisito essenziale riguarda l’ISEE che deve essere inferiore ai sei mila euro annui. Come riporta il sito web “fanpage.it”, l’importo del Bonus non è sottoposto a tassazione e l’erogazione della somma di denaro è prevista fino a dicembre 2025.

Le modalità di presentazione della domanda non sono state ancora chiarite, ma è possibile che l’INPS metterà a disposizione la piattaforma online per velocizzare la procedura. Il bonus può essere utilizzato solo per determinate spese come il pagamento delle badanti con contratto regolare o per l’acquisto di servizi di cura e assistenza da imprese specializzate.