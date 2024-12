Aggiornamento Gmail: raffica di Account bloccati | Cosa fare per evitare di restare senza e-mail

Ecco l’ultima novità Gmail che salva il tuo account: scopri subito come fare per non perdere l’indirizzo e-mail.

Gmail è uno dei servizi più amati dagli utenti web, in quanto ti consente di memorizzare le tue email in totale sicurezza, nel cloud e accedervi da qualunque dispositivo fornito di rete mobile. Così, ovunque tu sia, facendo il log-in con le tue credenziali, potrai visualizzare la tua posta elettronica e usufruirne.

Google, infatti, ha creato questo provider di posta con lo scopo di facilitare l’utilizzo a tutti gli utenti. Gmail è intuitivo e sicuro, ed è per questo che è scelto da migliaia di persone. Purtroppo, però, pare che ci siano dei problemi in vista.

Sembrerebbe che tantissimi account stiano per essere bloccati. Il motivo ve lo sveleremo subito, ma la cosa più importante è cercare di capire cosa fare per evitare di restare senza e-mail. Il 2025 è alle porte e questo nuovo anno sarà portato di un aggiornamento che riguarda proprio Gmail e che potrebbe cambiare totalmente il modo in cui utilizzi le email. Scopriamone di più insieme.

Minacce dall’esterno

Secondo quanto riportato dal sito Money.it, pare che l’FBI abbia diramato un allarme per ciò che riguarda la sicurezza informatica. Google starebbe cercando di bloccare ogni minaccia, ma il problema non si può dire completamente risolto e Gmail potrebbe pagarne le conseguenze. Difatti, si afferma che più del 45% di email, che arrivano ai nostri indirizzi di posta elettronica, è composto da spam. Ciò significa che non sei così protetto come sembra. Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, poi, i criminali hanno affinato le loro armi, divenendo cybercriminali più esperti.

Questi sono, ormai, in grado di generare email che hanno l’aria di essere veritiere, provenienti da banche, istituzioni e, persino, familiari. In questo modo, gli utenti sono, costantemente, soggetti a possibili truffe. Google, però, si sta dando da fare, introducendo lo shielded email, che consiste in un sistema capace di creare alias email usa e getta, che inoltrano i messaggi all’indirizzo principale, senza esporlo. Tuttavia, nel caso in cui il tuo indirizzo fosse stato già compromesso in passato e fosse stato già vittima di truffe, questi nuovi sistemi non potranno proteggerlo. Ma, scopriamo cosa occorrerà fare nel 2025, per evitare di incappare in qualche azione fraudolenta.

Livello sicurezza 2025

Gli esperti, per il nuovo anno, consiglierebbero la creazione di un nuovo indirizzo email. Lo sviluppo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale è un’arma a doppio taglio, ma con un indirizzo nuovo di zecca, che non è stato ancora colpito da truffe, potresti cercare di mettere al sicuro i tuoi dati e le tue email dai cybercriminali.

In questo modo, potrai godere di un livello di sicurezza più elevato, che offrirà maggiore protezione dai tentativi di phishing e da tutte le altre truffe digitali. Così facendo, potrai anche riorganizzare la tua posta e fare un po’ di pulizia, ripartendo da zero. Sfruttando il sistema shielded email, potrai avere dalla tua parte tutte le innovazioni del 2025 e proteggere la tua privacy.