Valerio Braschi, quanto costa mangiare nel nuovo ristorante dell’ex Masterchef? Il prezzo dei piatti vi lascerà stupiti

Eccentrico e talentuoso, il vincitore di Masterchef Valerio Braschi apre un nuovo ristorante a Milano: ecco quanto costa.

Era il 2017 e il giovanissimo Valerio Braschi si cimentava in Mistery Box e prove in esterna in una delle cucine più famose del Paese ovvero quella di MasterChef Italia.

Dopo la febbre dei programmi di cucina iniziata qualche anno fa, MasterChef è uno tra i pochi programmi che ha assunto i caratteri di trasmissione evento dell’anno e che non ha fatto altro che scalare le classifiche degli ascolti.

Il vincitore dell’edizione del 2017, Valerio Braschi, è sbarcato in una nuova impresa con l’apertura del suo ristorante a Milano.

A quanto pare, lo stupore non sarà solamente per i suoi piatti, che sono pazzeschi. Il costo delle portate è venuto a galla e tutti sono rimasti scioccati: ecco quanto ci vuole per mangiare da lui.

Valerio Braschi: il ristorante a Milano è davvero esclusivo

Si chiama The View ed è il ristorante di nuova apertura di Valerio Braschi, da aspirante MasterChef nel 2017 a vincitore e oggi chef di grande successo. Braschi è noto per la sua attitudine sperimentale che si coniuga con una sapiente conoscenza degli ingredienti e delle ricette più tradizionali e legate al territorio.

A parlare nel dettaglio di The View by Valerio Braschi è, tra gli altri, il portale Milanotoday.it, che ha realizzato un’intervista con lo chef prodigio. “La mia cucina rimane divertente, creativa, estrema per certi versi, studiate per momenti diversi”, ha spiegato Braschi alla testata, “Le tapas possono essere consumate durante tutta la giornata in terrazza, da abbinare ai cocktail del The View”. Il portale online giunge, infine, alla questione “prezzo”, prevedendo dolori. Le informazioni lasciano tutti a bocca aperta.

The View by Valerio Braschi: che prezzi!

Milanotoday.it riporta il range di prezzi delle tapas: “Pan brioche con lardo stagionato e parmigiano, Battuta di fassona e salsa tonnata, Gazpacho e Ostriche (prezzi tra gli 8 e 10€)”. Un range di prezzo assolutamente accessibile per chi vuole godersi la terrazza del ristorante senza spendere centinaia di euro.

C’è, inoltre, la possibilità di gustare un percorso di 10 portate, che permette di assaggiare i piatti ideati dallo Chef. In questo caso, il prezzo è di 150 euro. Come riportato, ancora, dal portale, invece, il menù alla carta prevede antipasti che vanno dai 25 ai 30€, primi e secondi tra i 35 e i 50. Molti sono rimasti impressionati dal prezzo tutto sommato abbordabile per un ristorante di questo calibro.