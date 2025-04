Lavatrice: niente ammorbidente o strani intrugli fai da te | Basta una foglia di questa pianta nel bucato

Da oggi, butta via l’ammorbidente e qualsiasi altro composto: il tuo bucato profumerà grazie a una semplice pianta, scopri quale.

Ad oggi, in commercio, esistono davvero tantissimi tipi di ammorbidente. Ce ne sono di tutti i marchi, di tutti i prezzi e di tutti gli aromi.

Gli amati del pulito non possono proprio fare a meno di utilizzarlo, per rendere il bucato più morbido e profumato. Ma, c’è anche chi sceglie di crearlo in casa, utilizzando ingredienti naturali.

La vera svolta, però, è utilizzare la foglia di una pianta. Grazie a questa, il tuo bucato avrà un aspetto migliore. Scopriamo insieme di che pianta si tratta e come utilizzarla.

Le proprietà della natura

L’ammorbidente, in genere, viene utilizzato per rendere gli indumenti più morbidi al tatto e per proteggerne le fibre, oltre che per rendere il bucato più profumato. Tuttavia, per risparmiare tempo e denaro, potresti iniziare a usare la foglia di una pianta, ricca di benefici e di proprietà versatili. Grazie a questa pianta, infatti, i tuoi capi saranno ancora più splendenti.

Si tratta di un ammorbidente completamente naturale, in grado di preservare la qualità degli indumenti, rendendoli più morbidi e igienizzati a lungo, senza il bisogno di ricorrere a prodotti chimici. Essendo antimicotica e antimicrobica, questa pianta consente di abbattere i batteri presenti sui capi, anche con lavaggi brevi. Insomma, le qualità che possiede sono davvero infinite. Non ci resta che scoprire di cosa stiamo parlando, così da utilizzarla subito, alla prossima lavatrice.

La foglia che ti cambia il bucato

La pianta in questione, che darà una svolta al tuo bucato, è l’alloro. Grazie alle sue proprietà, questo non solo salvaguarda i colori e la loro brillantezza, ma agisce anche sulla lavatrice stessa, andando a rimuovere i cattivi odori e mantenendo la superficie sempre pulita. Comincia con il preparare un decotto, con acqua, bicarbonato e alloro. Attendi l’ebollizione, poi, lascia la soluzione sul fuoco per almeno 15 minuti.

Dopo che la soluzione si sarà raffreddata, potrai versarla direttamente sui capi, lasciandoli in ammollo per 24 ore. Dopodiché, procedi con un normale ciclo di lavaggio e goditi il tuo bucato, brillante, morbido e pulito. Se vuoi, puoi utilizzare la soluzione anche per i lavaggi ad alte temperature. Sui capi scuri, riduce l’effetto slavato, mentre i tessuti naturali come cotone e lino diventano più morbidi. Per lavare e disinfettare i tuoi indumenti, ti basterà mettere 3 o 5 foglie di alloro in un sacchetto e gettarlo nel cestello. Noterai subito una netta differenza e non potrai più farne a meno.