Lente d’ingrandimento sui Salumi: quali si possono mangiare serenamente e quali sono da evitare

Occhio a quello che mangi: se anche tu ami i salumi, forse dovresti sapere quali sono quelli da cui stare alla larga.

I salumi sono, probabilmente, uno dei cibi più amati, da grandi e piccini. Utili per fare un panino al volo e gustosi in ogni preparazione, questi vengono consumati in grande quantità, sulle tavole degli italiani.

Sfortunatamente, però, abbiamo una brutta notizia per te. Non tutti i salumi possono essere mangiati serenamente, in quanto alcuni sarebbero proprio da evitare.

Scopriamo insieme il perché, ma, soprattutto, scopriamo quali sono quelli da cui stare alla larga, se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo organismo.

Scegli con accortezza il cibo da mangiare

Scegliere con attenzione il cibo da portare in tavola e da mangiare è una scelta saggia, che contribuisce al benessere del tuo organismo. Quando l’alimentazione è tutt’altro che sana, il corpo ne risente e la qualità della tua vita peggiora. Per questo, dal momento in cui i salumi sono così utilizzati, è bene sapere quali poter consumare serenamente, per evitare di avere problemi, a lungo andare.

Ma, prima di scoprire quali salumi mangiare e quali evitare, dovresti conoscere qualche consiglio, che potrebbe aiutarti in una scelta più consapevole. Quando vai a fare la spesa, scegli sempre i salumi senza conservanti e con pochi ingredienti. Inoltre, non fare rifornimento, perché questo non è un alimento da consumare quotidianamente, se ci tieni alla tua salute e alla tua forma fisica. Per bilanciare i pasti, poi, abbina i salumi alle verdure fresche, che sono ricche di fibre e aiutano a contrastare l’apporto di sodio.

I salumi da cui stare alla larga

Se ci tieni alla tua salute e vuoi evitare di avere problemi legati al colesterolo o ad altre patologie, ti consigliamo di limitare quanto possibile il consumo di pancetta, salame, mortadella, coppa e soppressata. La pancetta, in primis, è ricca di sale e di grassi, ed è, dunque, una pessima alleata della dieta sana. Allo stesso modo, il salame contiene nitriti e nitrati, oltre a grassi saturi e sale, ed è un pericolo per l’organismo. La mortadella, poi, amatissima da consumare con una fetta di pane fresco, è molto grassa e calorica, così come coppa e soppressata, che andrebbero consumati con moderazione.

Se, però, ami comunque i salumi e non puoi farne a meno, potresti iniziare a portare in tavola solamente quelli più salutari, come fesa di tacchino, ottima anche nelle diete dimagranti, prosciutto crudo o prosciutto cotto, e, soprattutto, bresaola. Con qualche accorgimento in più, non sarai costretto a rinunciare al buon gusto di un panino, ma sceglierai con ponderazione i salumi da acquistare e ti prenderai cura del tuo corpo in maniera migliore.