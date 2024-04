“L’isee non serve più”: corri a richiedere il bonus da 5000€ | Ti basta questo foglio

Stop alla richiesta tradizionale dell’Isee: da quest’anno cambiano le regole, ecco come fare da ora in poi per certificare tutto.

L’Isee è un documento molto importante che deve essere richiesto per avere un indicatore da presentare allo stato che sta ad indicare il tenore di vita e la “ricchezza” del proprio nucleo familiare, così da ottenere eventuali agevolazioni dallo stato.

Ultimamente i bonus promossi dal Governo sono stati diversi, soprattutto perché il paese e la cittadinanza si potessero riprendere dopo la crisi dovuta in gran parte alla pandemia, il tutto aggravato dal conflitto tra Russia e Ucraina, una guerra che ha influito non poco sulla nostra economia.

Per ottenere i bonus è necessario, nella maggioranza dei casi, presentare l’Isee, una pratica non semplicissima visto il reperimento di una serie di documenti, un reperimento non sempre facile o intuitivo per chi non è del mestiere.

Vi sono, invece, alcune somme di denaro erogate dallo stato che non necessitano di questo documento: in particolare una nuova misura permette di ottenere una somma che può arrivare fino a ben 5.000 euro.

5.000 euro per realizzarsi

A un certo punto arriva un momento in cui ogni persona deve scegliere se avviare una attività in proprio o continuare a cercare un lavoro da dipendenti. Entrambe le direzioni hanno i loro pregi e i loro difetti: essere un dipendente significa avere meno responsabilità, ma anche, solitamente, più tempo libero, ma dover sottostare a decisioni di altre persone ed essere un ingranaggio in una grande macchina.

Avere la propria attività è molto rischioso, seppure questo dipenda dall’ambito che scegliamo, e bisogna avere una certa attitudine imprenditoriale, si hanno tantissime responsabilità e non ci sono giorni di ferie o malattia pagati, seppure si goda di una indipendenza di molto superiore rispetto al lavoro in azienda. Se si sceglie questa ultima strada, lo Stato decide di aiutarti.

Il bonus dello Stato

Il Governo ha deciso di indire una misura per chi voglia aprire una impresa e start-up: si tratta di un aiuto di ben 5.000 euro per il quale non è necessario presentare l’Isee.

Vi sono, però, dei requisiti da rispettare: avere sede legale e un’unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto, essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno, essere attivi, con un’inizio di attività registrato presso la Camera di Commercio non prima del 1° gennaio 2024, non avere contratti in corso di fornitura di servizi con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.