Test matematico, nessuno riesce a tirare fuori il numero mancante: niente è come sembra

Un test che quasi nessuno riesce a risolvere: metti in piedi una sfida, se ce la fai significa che fai parte di una minoranza.

La matematica è spesso una materia presa in antipatia da molte persone: in effetti ha il piccolo difetto di essere connessa in tutte le sue parti, il che rende difficile recuperare se si perde o non si comprende al meglio anche un solo piccolo passaggio.

Molti pensano di non essere “portati”: in realtà questo dipende unicamente da fattori ambientali, a meno che non vi sia, a intervenire, un disturbo dell’apprendimento come ad esempio la discalculia.

Oggi vi proponiamo un test matematico in cui interviene ovviamente la logica: si tratta di un test a tempo, perciò se volete organizzare una sfida con amici o in famiglia tenetevi pronti.

Per risolverlo avrete a disposizione solamente 10 secondi: ma bisogna porre grande attenzione, non tutto è sempre esattamente come sembra e non sempre la soluzione più facile è quella corretta.

Un test in pochi secondi

Il quiz è pensato per essere risolto in soli dieci secondi, dunque è necessario mettere un timer prima di poter guardare l’immagine che vi proponiamo.

Si tratta di un test riempitivo, in cui vi è una sequenza e un elemento mancante che deve essere indovinato da chi si sta sottoponendo al test: bisogna, dunque, cercare il criterio della sequenza. Tenetevi pronti: il quiz è proprio nella prossima immagine, è bene, quindi, porre un timer a 10 secondi.

Esiti e soluzioni

I dieci secondi sono passati, siete riusciti a risolvere il test? Se volete scoprire la soluzione la esporremo in questo paragrafo, altrimenti, se preferite, è possibile ragionarci ancora un po’ su nonostante il tempo sia scaduto. Più che un test di matematica, quello che vi è stato sottoposto è un test di logica, seppure siano necessarie anche delle abilità base di calcolo.

Ecco la soluzione: partendo dal 5 si può vedere che per arrivare al numero 9 bisognerà aggiungere quattro unità, e che per arrivare al numero 13 partendo dal 9 bisognerà aggiungerne altre quattro. Questo vale per tutti i numeri, pertanto il numero misterioso altri non è che il numero 21! Ci sono altri modi per giungere alla stessa conclusione, ad esempio rendersi conto che tra i numeri sopra e i corrispettivi in basso passano 12 unità.