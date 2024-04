Truffa contatore, con questo metodo illegale non paghi più nulla: svolta estrema

Scopri lo stratagemma per risparmiare sul consumo di energia elettrica: è illegale, ma cambierà il tuo contatore per sempre.

Gli aumenti costanti dei costi dell’energia elettrica hanno messo in ginocchio migliaia di famiglie che, ormai, si ritrovano costrette a rinunce continue. In questo, però, il Governo italiano ha deciso di intervenire, per dare una mano alle persone più in difficoltà, facendole godere di uno sconto in fattura, sulla base del loro ISEE.

Ma, alle volte, ciò non basta per limitare le spese folli delle bollette mensili ed ecco che qualcuno potrebbe pensare di ricorrere a metodi poco ortodossi per eludere le ingenti somme da pagare. A tal proposito, sempre più spesso, c’è chi cerca di sabotare il contatore dell’energia, per manomettere il sistema che controlla e monitora i consumi giornalieri.

Ovviamente, si tratta di un metodo del tutto illegale, per il quale si rischiano serie sanzioni. Scopriamo insieme quali sono gli stratagemmi più utilizzati per ridurre i costi in bolletta.

La tecnica più comune

Così come per ogni cosa al mondo, anche le truffe hanno le loro mode. Infatti, ce n’è una in particolare che è molto gettonata ed è quella che viene messa in atto più spesso. Si tratta dell’utilizzo della calamita per alterare il contatore. Posizionando l’aggeggio sulla superficie del contatore stesso, riuscendo a risparmiare persino il 60/70% della quota totale di consumo della bolletta.

Oltre a questo stratagemma più conosciuto, ci sono anche altre truffe da utilizzare sui nuovi dispositivi. Infatti, quello della calamita è stato un metodo talmente tanto utilizzato e sventato che quasi nessuno lo adopera più. Ora, sono altre le scorciatoie illegali che si utilizzano. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Operazione risparmio, contro la legge

Chi ha deciso di dire basta all’utilizzo della calamita è perché ora preferisce raggirare la legge con l’allaccio sulla montante e la manomissione del misuratore. In questo caso, intervento verrà fatto direttamente all’interno del contatore, dove saranno saldati i contatti che registrano i consumi effettivi.

Così facendo, i consumi verranno completamente azzerati, arrivando a risparmiare molto di più rispetto a quello che si risparmiava con il vecchio metodo della calamita, ovvero quasi il 97 o il 98% del totale. Tuttavia, la manomissione lascerà tracce ben evidenti, al contrario della calamita che, invece, potrà essere rimossa senza dare nell’occhio.