Ministero del lavoro, liste per il prepensionamento già approvate: bastano solo 3 ore di contributi al giorno

Sei curioso di sapere le novità per il pensionamento in atto in questo periodo? Ecco che ti bastano solo 3 ore ed è fatta, i dettagli

Uno dei problemi che risultano sempre più interessanti agli occhi dei nostri utenti è proprio l’argomento che riguarda l’aspetto economico e finanziario e, in particolar modo, quello delle pensioni. Si sente parlare spesso di pensione anticipata ma ancora nessuno ha provato ad approfondire l’argomento cercando di informarvi circa le novità che sono in atto in questo preciso momento storico: ecco i dettagli da scoprire in questo nostro articolo.

Molto spesso si sente parlare di pensione ma soprattutto dell’argomento pensione anticipata che va a fare leva soprattutto su quelle persone che nonostante non abbiano tutti i contributi a loro disposizione, fanno parte di una categoria che gli permette di poter usufruire di questo vantaggio ma che ancora non si conosce.

Vi sono tantissimi dei nostri utenti che amano conoscere le novità previste dal Governo Meloni che, da moltissimi mesi al periodo attuale si trovano a dover affrontare questo tema e a lavorarci su, garantendo di conseguenza dei Bonus aggiuntivi.

Se sei curiosi di conoscere cosa è stato creato per te, allora sei nel posto giusto: andiamo a conoscere i dettagli del pre pensionamento proprio nel paragrafo successivo,

Pensione anticipata, ecco le importanti novità

Circa la pensione anticipata, vi sono delle importantissime novità che lasceranno tutti senza parole, soprattutto con i Bonus e i contributi aggiuntivi previsti fino al 31 Dicembre 2026. Proprio ora è attivo questo Fondo Nazionale Prepensionamenti, uno strumento sperimentale nato per sostenere i lavoratori edili che escono anticipatamente dal mondo del lavoro.

Il Fondo, infatti, riguarda Casse Edili ed Edilcasse ed è destinato agli operai edili che hanno almeno 36 anni di contributi e possono accedere all’APE sociale per via dei lavori gravosi. Oppure, possono accedervi anche quei lavoratori con almeno 41 anni di contributi per attività gravosa.

I requisiti per accedervi

Come abbiamo anticipato, questo Fondo vi perette di andare in pensione in maniera anticipata per l’appunto al previsto. Occorre, però, rispettare alcuni requisiti e seguendo le regole prestabilite. L’accesso a questo beneficio è accolto solo ai lavoratori edili che, negli ultimi due anni, abbiano maturato almeno 2.100 ore di lavoro effettivo con i contributi versati.

La cessazione del lavoro, inoltre deve essere avvenuta per i seguenti motivi: scadenza di un contratto precario, giustificato motivo e licenziamento collettivo. La documentazione va inviata sul sito dell’INPS alla voce Estratto Conto Certificativo INPS, così da attivare le eventuali agevolazioni.