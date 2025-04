Risotto dei Single: questo é senza cottura ed é pronto in pochi minuti

Scopri il nuovo metodo, veloce e pratico, per preparare il risotto: questo è il sistema perfetto anche per i single.

Vivendo da solo, chissà quante volte ti sarà capitato di desiderare un buon piatto, ma di rinunciarci per pigrizia o per mancanza di tempo.

Cucina, spesso, è impegnativo, specie per un single, che deve gestire anche lavoro e altri impegni. Grazie a questo metodo, però, non dovrai più rinunciare a un buon risotto.

Potrai prepararne uno ogni volta che avrai voglia, in maniera semplice e pratica. Il piatto, infatti, non richiede alcuna cottura ed è pronto in pochissimi minuti. Scopriamone di più insieme.

La bontà e la cura del risotto

Il risotto è buono in tutte le salse. C’è chi lo ama con le verdure, come gli spinaci o la zucca, ma anche chi è fedele alle vecchie ricette, come quella del risotto allo zafferano. In ogni caso, si tratta di un piatto che richiede una particolare cura. Per cuocerlo a regola d’arte, dovresti preparare un brodo vegetale, con cui andare a mantecarlo. Il vero risotto, infatti, si cuoce come la pasta, ma va cotto piano piano, con il brodo e con il condimento stesso.

Eseguire questa preparazione, però, può essere impegnativo e scoraggiante, specie per i single, che non hanno molta voglia di mettersi ai fornelli per un solo piatto. Grazie a questo metodo, però, potrai portare in tavola il tuo risotto e godertelo, senza perdere tantissimo tempo nell’esecuzione della ricetta. Si tratta di una preparazione furba e intelligente, che svolterà le tue giornate.

Il risotto salva-pasti

Il metodo che ti suggeriamo di provare ti consente di preparare un ottimo piatto di riso, senza dover stare troppo dietro alla preparazione. Riempi una pentola e buttaci dentro il riso, dopo averlo sciacquato per bene sotto l’acqua corrente, e l’acqua. A seconda di quanto riso utilizzi, dovrai dosare l’acqua. Il rapporto da tenere presente è quello 1:2. Aggiungi del sale e porta a bollore l’acqua. A questo punto, copri con un coperchio e fai cuocere, a fuoco basso, per dodici minuti.

Trascorso il tempo necessario, il riso sarà pronto e sgranato. Non dovrai più scolarlo e sprecare i chicchi di riso che cadono nel lavandino. Avrai la tua porzione già pronta per essere condita. Il metodo ti sorprenderà, perché noterai anche una netta differenza con il sapore del riso stesso, che avrà mantenuto la sua bontà, perché cotto nel suo stesso vapore. Una soluzione davvero innovativa, ma al contempo facilissima da mettere in pratica. Dopo che avrai provato questo trucchetto, sulla tua tavola non mancherà più un bel piatto di risotto.