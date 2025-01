Non solo nella farina: mangi un insetto tutti i giorni e non lo sai | Si trova in questo alimento amatissimo

Anche in questo prodotto amatissimo dagli adulti e dai bambini ci sono ingredienti che derivano da insetti

L’utilizzo degli insetti negli alimenti che consumiamo di frequente è un tema delicato che ha diviso in due l’opinione pubblica.

Dopo tanti dibattiti e polemiche, l’Unione Europea ha recentemente autorizzato il commercio della farina di larve trattata con raggi UV.

In tal senso, l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare ha stabilito che: “La polvere di larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi UV è sicura alle condizioni e ai livelli d’uso proposti“, com’è riportato da “ilgiornale.it“.

Tuttavia, la farina non è l’unico alimento prodotto con gli insetti, ma quest’ultimi sono presenti anche in moltissimi altri prodotti che consumiamo di frequente.

Insetti negli alimenti: la scoperta che lascia senza parole

L’Unione Europea ha ufficialmente autorizzato il commercio della farina di larve e di grillo e questa scelta ha lasciato letteralmente senza fiato migliaia di consumatori. Secondo le Autorità competenti, non ci sono rischi per l’organismo tanto che gli insetti sono presenti in tanti altri alimenti.

Infatti, da moltissimi anni consumiamo alimenti prodotti con insetti senza neanche rendercene conto. Quando mangiamo, difficilmente controlliamo le etichette in cui sono riportati gli ingredienti utilizzati. In questo modo, diamo per scontato che ciò di cui ci nutriamo sia sempre genuino e puro.

Gli insetti non sono solo nella farina

Pensare di nutrirsi con gli insetti può sembrare un’idea fastidiosa per molti, ma anche altri alimenti che consumiamo abitualmente sono prodotti con il loro contributo. La farina non è l’unica che contiene polvere di larve o di grilli ed è interessante sapere che anche alcuni prodotti che consideriamo salutari, sono realizzati con derivati degli insetti. Un esempio emblematico sono gli yogurt che contengono un colorante chiamato E120 o “carminio di cocciniglia“, com’è riportato dal sito web “ricettasprint.it“.

In pochi sanno che questo colorante viene estratto da migliaia di insetti poichè, grazie ai suoi pigmenti rossi, è adoperato per donare un colore rosso intenso agli alimenti. Questo è particolarmente evidente negli yogurt ai frutti rossi, ma anche in succhi di frutta, dolcetti e caramelle amati dai bambini. Il carminio di cocciniglia viene estratto dalle femmine dell’insetto Dactylopius coccus, allevato sulle piantagioni di cactus, che producono questa sostanza rossa per difendersi dai predatori. Gli insetti vengono raccolti, esiccati, macinati e trattati con acqua calda per ottenere questo particolare colorante presente negli yogurt, in alcuni salumi, negli hamburger, ma anche in cosmetici come rossetti e fard.