Affitti alle stelle: se abiti in questa città romagnola sei sfortunato | Chi cerca casa é nei guai

Questa città romagnola è una delle più care in Italia: ecco a quanto ammontano gli affitti qui, sono un vero salasso.

Di questi tempi, avere una casa di proprietà è una vera ricchezza, nonché una vera fortuna. Chi, invece, cerca casa ed è nel bel mezzo del giro degli affitti, può rendersi conto di quanto cari questi siano.

Ovviamente, alcune città sono più care di altre, così come alcuni quartieri che hanno una soglia di prezzo più elevata rispetto ad altri.

In ogni caso, prima ancora di metterti alla ricerca della casa dei tuoi sogni, stabilisci un budget, in modo tale da avere un raggio di ricerca più definito. In Emilia-Romagna, ad esempio, c’è una città che ha gli affitti alle stelle. Ecco di chi stiamo parlando.

Percentuali e statistiche

Stando all’ultimo studio del Gruppo Tecnocasa, si evince che i prezzi degli affitti, in Italia, sono in costante aumento. Per i monolocali, i prezzi sono aumentati del 3,9%, mentre per i bilocali si parla del 4,0%. Per quanto riguarda i trilocali, l’aumento è del 3,0%. Sebbene ci sia una grandissima richiesta di case, l’offerta sembra essere più scarsa del previsto.

Da una parte, c’è chi cerca casa in affitto per un breve periodo di tempo, per esigenze di studio o lavorative, mentre dall’altra c’è chi cerca un’abitazione in cui volersi creare una vita, una base solida. Per tutte quelle abitazioni disponibili con contratto a lungo termine, dunque, i prezzi salgono alle stelle, specie in città come quella romagnola. Se stai cercando casa ora, sei davvero nei guai, perché rischi di andare incontro a delle vere stangate.

Prezzi da urlo in questa regione

L’Italia ha diverse città in cui i prezzi degli affitti sono alle stelle, tra cui Milano e Roma. Nel capoluogo lombardo, il prezzo medio per un monolocale si aggira attorno agli 800 euro, mentre quello per un bilocale è di circa 1140,00 euro. Per non parlare, poi, di un trilocale, che arriva a costare fino a 1510,00 euro al mese. Costi elevati, specie per le famiglie che devono fronteggiare più spese, oltre a quelle dell’affitto.

Per quanto riguarda altre città italiane, invece, i prezzi oscillano tra i 300 e i 500 euro, e sono decisamente più modici. Ma, in Emilia-Romagna c’è una città in cui i costi sono lievitati. Si tratta di Forlì, che ha visto un incremento del 2,4% per i monolocali, del 2,1% per i bilocali e del 2,7% per i trilocali. Ad ogni modo, chi deve cercare casa, al giorno d’oggi, deve fare bene i conti in tasca e richiedere tutte le informazioni necessarie già in partenza, per evitare spiacevoli sorprese in seguito.