Novità WhatsApp: le chat ora sono davvero al sicuro | Come attivare la Privacy avanzata

Proteggi le tue conversazioni e metti al sicuro la tua privacy: ecco qual è la funzione da attivare immediatamente su WhatsApp.

WhatsApp, oramai, è una delle applicazioni più utilizzate al mondo. Veloce e intuitiva, questa App consente di inviare messaggi di testo, messaggi audio, ma anche media, grazie a un semplice click.

Inoltre, puoi fare chiamate e videochiamate, con il solo costo della tua rete Internet o Wi-Fi. Insomma, WhatsApp è quell’applicazione che tiene in collegamento il mondo intero.

Dalla sua prima apparizione fino ai giorni nostri, diversi sono stati i cambiamenti che l’hanno resa quello che è oggi. Di recente, è arrivata una novità che non puoi assolutamente perdere e che ha a che fare con la privacy delle chat. Scopriamone di più insieme.

WhatsApp continua a migliorare

Poco alla volta, passo dopo passo, WhatsApp continua a migliorare e a stupire i suoi utenti. Ultimamente, c’è stata la grande genialata di introdurre l’intelligenza artificiale tra le opzioni dell’applicazione. Con un solo tocco, puoi fare una domanda e avere una risposta. Tutto è semplice e immediato, proprio come desiderano le milioni di persone che sfruttano la tecnologia in ogni momento della giornata.

Ora, però, pare che WhatsApp abbia deciso di concentrarsi su una questione più importante e delicata. Stiamo parlando della tua privacy, della tutela di ciò che scrivi nelle tue chat e di ciò che invii. La funzione privacy avanzata, infatti, diventerà la tua preferita. Scopriamo insieme come attivarla e in che modo questa può mettere al sicuro le tue discussioni virtuali.

Più privacy, meno rogne

Temere che i tuoi messaggi e i tuoi dati possano finire nelle mani di malintenzionati è una vera rogna. Per questo, WhatsApp ci tiene a proteggere la tua privacy e le tue chat. Con la funzione privacy avanzata, sarà molto più semplice farlo. Ti basterà fare click sul nome della chat e abilitarla. In pochi e semplici passaggi, potrai impedire agli utenti con cui interagisci di portare al di fuori dell’app i contenuti che invii.

Questo è molto utile, specie in quei gruppi in cui non conosci tutti i membri. Tuttavia, al momento, la funzione non è ancora sviluppata al meglio e risulta ancora impossibile impedire di fare screenshot o di scaricare manualmente foto e video inviati in chat. Gli utenti, però, sperano che gli esperti possano affinare perfettamente questa funzione, così da utilizzare WhatsApp senza il rischio che i propri contenuti finiscano in mani sbagliate.