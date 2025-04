Ultim’ora – Parcheggio vietato per strada: da maggio scatta il SEQUESTRO CONSERVATIVO I Si prendono l’auto e ti indebiti per riaverla indietro

Attenzione ad un nuovo cambiamento relativo al parcheggio: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di scoprire laddove fosse possibile delle novità che riguardano principalmente il mondo delle auto e dei parcheggi. Nel corso di questo articolo, infatti, approfondiremo un discorso che tocca a moltissimi di voi e che ha un fondamento necessario: stiamo parlando proprio dei parcheggi vietati in strada.

Quante volte ci siamo sentiti dire che parcheggiare non è affatto possibile se non si conosce bene la guida. Da una parte questa affermazione potrebbe essere considerata veritiera da moltissimi di voi, da altri in realtà tutto potrebbe essere risolto con la pratica e con quello che ha da comunicare.

Pu capitare, però, di trovarsi dinnanzi ad alcune situazioni spiacevoli proprio in materia di parcheggi. Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire un capitolo che riguarda la rimozione dei parcheggi in alcuni posti di cui non ne sapevamo nulla e non ne eravamo a conoscenza.

Abbiamo deciso di approfondire questo tema proprio nel paragrafo successivo, spiegandoti nel dettaglio cosa si rischia se ci si trova in determinate situazioni: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Parcheggio, rischi grosso se lo fai in questo modo

Il Codice della strada in quest’ultimo periodo ha subito una serie di variazioni e, una di queste riguarda proprio il metodo di parcheggio e tutto quello che ne concerne. Quello che dobbiamo sicuramente approfondire in questa parte di articolo è proprio il fatto dell’articolo 159 relativo alla rimozione dei veicoli.

Molto spesso non ne siamo a conoscenza circa la rimozione dei veicoli e per questo vi vogliamo dare tutte le risposte che possono fare la differenza nella vostra vita; la rimozione, quindi, avviene per questi casi nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio, in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca un pericolo, quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada.

Articolo 159: ecco cosa dice

Inoltre, l’articolo 15 del Codice della strada sancisce che la rimozione costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Quando, invece, si parla di sequestro conservativo dei mezzi, questo può avvenire nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84.