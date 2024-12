Offerta di lavoro imperdibile: se vieni assunto ti spetta un assegno da migliaia di euro | Prepara subito la valigia

Un’opportunità di lavoro che potrebbe cambiare per sempre la vostra vita: lo stipendio è altissimo in questo comune

Trovare un’occupazione che sia soddisfacente ed appagante sia dal punto di vista personale che economico non è affatto semplice.

Migliaia di lavoratori sono costretti a rinunciare alla passione o al lavoro della propria vita per percepire uno stipendio dignitoso, o viceversa.

Non è raro che i lavoratori, soprattutto i più giovani che hanno grandi ambizioni, decidano di trasferire la loro vita in altre parti del mondo che offrono opportunità professionali più soddisfacenti.

In questo articolo vogliamo parlarvi di un’offerta di lavoro imperdibile che garantisce non solo delle opportunità di crescita, ma anche un compenso mensile decisamente invidiabile.

Un’offerta di lavoro da non farsi sfuggire

Per chi è alla ricerca attiva di un’occupazione, sa bene che esistono moltissime piattaforme in cui vengono pubblicati giornalmente annunci di lavoro ed opportunità imperdibili. Negli ultimi giorni, su Infojobs è stata aperta la selezione per un impiego molto competitivo.

Naturalmente uno dei requisiti essenziali è la disponibilità al trasferimento poichè la sede dell’azienda in questione si trova fuori dall’Italia. Oltre ad uno stipendio decisamente conveniente, questa realtà professionale offre anche moltissimi benefit ed un welfare aziendale da non sottovalutare.

I benefit dopo l’assunzione: un’opportunità imperdibile

Il 19 novembre sono state aperte le selezioni per un’opportunità di lavoro imperdibile e rivolta a tutti gli italiani che sono interessati a trasferirsi in Spagna. La sede dell’azienda si trova precisamente a Pedraza, un affascinante borgo che conta circa 358 abitanti e situato ad un’ora da Madrid. L’offerta è pensata per contrastare lo spopolamento ed una delle società più importanti, ovvero La Taberna El Roscón, ha avviato l’iter di selezione per la figura del “Responsabile di sala” con un’esperienza pregressa di 3 anni e la conoscenza della lingua spagnola.

È necessario essere automuniti, ma l’azienda richiede anche una serie di soft skills come la capacità di integrazione ed organizzazione e soprattutto una buona resistenza allo stress. Il dipendente selezionato dovrà gestire le prenotazioni, organizzare i turni del team, risolvere eventuali problemi in sala, gestire gli ordini, occuparsi della chiusura di cassa giornaliera e della formazione dei dipendenti. Questo impiego richiede molte responsabilità e prevede uno stipendio lordo di 30 mila euro annui, ovvero 2500 euro al mese. Ci sono anche altri benefit come l’alloggio gratuito, i pasti a carico dell’azienda nei giorni di lavoro e 2 o 3 giorni liberi a settimana. L’azienda inoltre offre anche possibilità di crescita professionale e di carriera.