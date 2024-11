WhatsApp sta per essere sospeso: l’ultimo aggiornamento dai creatori | Milioni di utenti dovranno farne a meno

Grandissime novità per l’applicazione di messaggistica istantanea: WhatsApp rischia grosso, utenti verso l’addio.

Da quando è stato introdotto in Italia, più di dieci anni fa, WhatsApp è diventata una delle applicazioni più amate dagli utenti smart. Se, fino a poco prima, per contattare amici e familiari occorreva avere un’apposita promozione per gli SMS, con questa innovazione i messaggi viaggiano alla velocità della luce, con il solo bisogno della connessione Internet.

Così come tante altre applicazioni, WhatsApp ha cambiato la vita delle persone, rendendola più pratica, sotto tanti punti di vista. È infatti possibile anche fare chiamate e videochiamate tramite questa App, abbattendo le barriere geografiche che dividono da un caro.

Nonostante tutti i pregi e i vantaggi di questa innovazione, però, pare che WhatsApp rischi grosso. Si vocifera, infatti, che l’applicazione potrebbe essere sospesa e che migliaia di utenti dovranno farne a meno. Scopriamone di più insieme.

Le novità di WhatsApp

Gli utenti di WhatsApp sono su tutte le furie perché la notizia, che si sta diffondendo a macchia d’olio, cambierà per sempre l’utilizzo di questa applicazione. Coloro che sono nati nel bel mezzo della rivoluzione digitale, hanno potuto assaporarne tutti i dettagli, godere di tutti i pregi, ma quelli che questa rivoluzione l’hanno vista addirittura scoppiare sanno bene come sono cambiate le cose, negli ultimi anni. Se prima, per sfruttare il proprio telefono, occorreva ricorrere a tutte quelle promozioni con SMS e minuti illimitati, oggi basta scaricare un’applicazione.

Così, WhatsApp è diventata una delle app più amate dalla popolazione. Semplice e veloce da utilizzare, è un’applicazione in grado di connettere milioni di persone, in ogni angolo del mondo. Purtroppo, però, pare che l’idillio stia per finire. Da febbraio 2025, infatti, tutti quelli che possiedono un telefono con sistema operativo KaiOS non riusciranno più ad accedere all’applicazione. A questo punto, si dovrà scegliere tra acquistare un nuovo smartphone o continuare a utilizzare quello vecchio, tornando però agli SMS. Sicuramente, perdere tutti i vantaggi e le comodità di WhatsApp sarà un duro colpo per parecchi utenti.

Aggiornamenti in vista

Tra le tante novità che coinvolgeranno WhatsApp, c’è anche quella che riguarda un miglioramento dell’applicazione. Difatti, pare che ci siano degli aggiornamenti in vista, come quello di poter mettere una reazione agli stati dei tuoi contatti, oppure aggiungere filtri o sfondi durante le chiamate.

Inoltre, sembrerebbe che anche su WhatsApp possa arrivare l’Intelligenza Artificiale, una sorta di ChatGPT, un Copilot, che ti aiuterà in tantissime funzioni, dal rispondere alle domande al generare immagini e tradurre testi.