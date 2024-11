Questo salume amatissimo è pericoloso: ritirato un intero lotto dai supermercati | Il motivo è spaventoso

Nessuna etichetta errata, stavolta il motivo è davvero pericoloso: addio a questo salume, tolto dagli scaffali immediatamente.

Oggi parliamo di una delle eccellenze italiane in termini di affettati. Dopo i controlli è stato riscontrato un potenziale pericolo all’interno di diverse confezioni.

Ancora una volta troviamo online una nota del Ministero della Salute. Se doveste ritrovarlo in casa, è bene non consumarlo.

Nel documento ufficiale sono presenti tutti i dettagli riguardanti il prodotto che ha subito il ritiro: controlla subito se lo hai nel tuo frigo ed evita di metterti a rischio.

Sicurezza alimentare: se trovi questo prodotto tra i tuoi riportalo indietro

A essere oggetto del richiamo notificato dalle Autorità è uno degli affettati più amati di sempre: la mortadella. Con origine nel cuore dell’Emilia Romagna, questo salume ancora se lo sognano all’estero. Utilizzato per il ripieno dei tortellini, la mortadella è ideale anche per un pasto veloce: la pizza bianca appena sfornata con la mortadella è una delle delizie semplici più amate del Paese.

Nello specifico, grazie ai controlli obbligatori attraverso i quali passano i generi alimentari presenti sul mercato, è stato rilevato un pericolo in un lotto di mortadella confezionata. La nota del Ministero ha data 22 novembre 2024: ecco tutti i dati necessari per assicurarvi di non stare per mangiare la mortadella richiamata.

Tolta dagli scaffali, controlla se è ancora nel tuo frigo: addio a questo salume

Le confezioni di mortadella che sono state richiamate vengono distribuite dal marchio Viaggio nel Gusto e hanno denominazione di vendita “mortadella IGP senza pistacchio 120g” commercializzate dalla Trebon srl: troviamo tutte le informazioni sul documento ufficiale presente online. La nota indica anche il lotto di produzione ritirato, ovvero il lotto numero L054431807, e lo stabilimento di produzione, che potrà stupire molti.

Si tratta di un nome, infatti, assai noto: Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. con sede in via Fratelli Bandiera, 12 20056 Trezzo sull’Adda (MI). Al lotto richiamato corrisponde la data di scadenza 28 dicembre 2024. Alla voce “motivo del richiamo” è indicata come motivazione la “possibile presenza di frammenti plastici blu”.

Si tratta di una motivazione piuttosto grave, se paragonata ad altre che, talvolta, possono indicare delle etichette non conformi. Alla fine della nota, si raccomanda ai consumatori di non ingerire il prodotto nel caso in cui corrisponda alla descrizione e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere un rimborso.