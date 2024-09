Pasta della Conad, l’azienda che la produce è tra le più prestigiose d’Italia: in altri supermercati la paghi il doppio

Come si può risparmiare il più possibile quando si fa la spesa? Magari acquistando cibi o alimenti prodotti dalla grande distribuzione

Risparmiare il più possibile acquistando comunque prodotti di grande qualità. Sembra un’utopia, un’equazione irrealizzabile e sbagliata in partenza, ma non è così soprattutto da quando i marchi più importanti e conosciuti della grande distribuzione hanno iniziato a vendere prodotti realizzati da aziende di alto livello.

I prodotti che i grandi gruppi vendono con il proprio marchio sono un vero e proprio toccasana per i consumatori che hanno la possibilità di risparmiare acquistando allo stesso tempo cibi e alimenti di alta qualità.

Tra quelli più venduti in assoluto c’è la pastasciutta, disponibile in tutti i formati possibili e immaginabili e in ogni tipologia. Da quella secca classica a quella fresca, all’uovo o senza per finire con la pasta ripiena tipica della tradizione emiliano/romagnola.

Uno dei marchi più apprezzati e richiesti dai consumatori è senza dubbio Conad, che nel corso degli anni si è specializzato nella vendita di varie tipologie di pasta. Da molti consumatori è considerata la migliore di quelle messe in commercio dai grandi marchi.

Pasta della Conad, le aziende che la producono sono al top: consumatori entusiasti

Basta scorrere l’elenco delle aziende che producono la pasta in vendita con marchio Conad per comprenderne appieno la qualità. Quella più diffusa e venduta è senz’altro la pasta secca di semola, realizzata da “La Molisana“, una delle aziende migliori in assoluto.

La pasta secca all’uovo non ripiena è invece prodotta dall’azienda Le Mantovanelle a Castel d’Ario (MN), la secca all’uovo ripiena è di Pagani Industrie Alimentari (Vimercate, MB). Quella fresca all’uovo non ripiena è invece prodotta da Casa Milo, mentre quella ripiena proviene da Grandi Pastai Italiani a Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

Pasta della Conad, il prezzo è molto più basso: conviene davvero a tutti

La differenza sostanziale tra la pasta con marchio Conad e quella firmata direttamente dall’azienda produttrice è il prezzo: c’è ad oggi, parlando della classica pasta di semola, una differenza di più di venti centesimi in meno rispetto a quella de “La Molisana“.

Il risparmio è garantito e la qualità del prodotto è uguale quasi in tutto e per tutto. Per questo oggi milioni di consumatori preferiscono acquistare prodotti con il marchio dei grandi distributori. Come dargli torto…