730, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate è un fulmine a ciel sereno: tanti italiani disperati

Entro il 30 settembre va presentato il modello 730 per la dichiarazione dei redditi. Attenzione, una spiacevole sorpresa è dietro l’angolo

Il momento di presentare il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi si avvicina a grandi passi. Com’è noto entro la fine di settembre milioni di contribuenti dovranno aver inviato il Modello stesso della dichiarazione precompilata del 2024 all’Agenzia delle Entrate.

C’è però un problema, legato proprio alla dichiarazione stessa, che sta creando parecchi disagi ai contribuenti stessi, alcuni dei quali sono caduti nel tranello di una truffa ordita ai danni dei comuni cittadini.

Sta succedendo proprio in questi giorni in cui il numero di Modelli 730 inviati è in vertiginoso aumento e purtroppo c’è chi tenta di approfittare di qualche debolezza altrui. Molti contribuenti hanno infatti ricevuto un’email che sembra a tutti gli effetti spedita dall’Agenzia delle Entrate.

Il messaggio contiene l’intestazione dell’Agenzia con tutti gli estremi molto ben dettagliati, ma in realtà si tratta dell’ennesimo tentativo di phishing ai danni dei malcapitati e ignari contribuenti. I quali, magari in un attimo di disattenzione, entrano nel contenuto del messaggio rilasciando i propri dati personali.

730, la truffa è dietro l’angolo: il grido d’allarme dell’Agenzia delle Entrate

In tal caso l’Agenzia non ha ovviamente alcuna responsabilità: anzi, viene utilizzata per raggirare gli utenti. Purtroppo non è la prima volta che capita e in questa circostanza al centro della truffa c’è uno degli obblighi imprescindibili del mese di settembre.

La dichiarazione precompilata del 2024 è l’oggetto di queste false comunicazioni via email segnalate dall’Agenzia, che è stata costretta a diramare in fretta e furia un comunicato stampa in cui ha messo in guardia tutti i contribuenti dalla truffa incombente.

730, la nota dell’Agenzia delle Entrate parla chiaro: non si può sbagliare

Le email truffa riportano presunte modifiche alla normativa fiscale e di conseguenza alla dichiarazione precompilata 2024 e invitano il cittadino a cliccare e scaricare un’improbabile Guida alla dichiarazione. Cliccando sul link si richiede di inserire informazioni personali che vengono poi memorizzate e incamerate con l’obiettivo di organizzare futuri attacchi informatici.

“L’Agenzia delle Entrate disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea – si sottolinea nella nota ufficiale -. Si invita a prestare la massima attenzione e qualora si ricevesse una mail di quel tipo non si deve né cliccare sul link, né inviare informazioni personali“.