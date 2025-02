Sai dove vive Enzo Paolo Turchi? Non immagini la sua casa da sogno: dove si trova e quanto é grande

Uno dei coreografi più celebri d’Italia possiede una casa da urlo: ecco l’umile dimora di Enzo Paolo Turchi.

Ballerino e coreografo, Enzo Paolo Turchi ha alle spalle una carriera invidiabile. In questi anni, sicuramente, ha fatto parlare parecchio di sé, sia dal punto di vista professionale che da quello privato.

L’uomo, però, non si risparmia mai e continua a mettersi in gioco, partecipando a programmi televisivi e reality. Proprio di recente, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Qui, Enzo Paolo aveva portato alla luce una presunta crisi con Carmen Russo, sua dolce metà, ma tutto pare essersi risolto per il meglio. I due, infatti, hanno una splendida famiglia e, assieme alla loro figlia, Maria, vivono in una casa da sogno. Ecco dove si trova.

Una storica relazione

In un periodo nel quale tutti si separano, mandando all’aria matrimoni e convivenze, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo resistono. Sposati dal 1987, i due non sono solo legati da un forte sentimento, ma anche dall’amore che provano nei confronti della danza. Questa, infatti, è sempre stata il collagene della coppia, una passione in comune, che li ha portati a vivere esperienze indimenticabili.

L’ennesima prova del loro amore l’abbiamo avuta nel 2013, quando, dopo anni di matrimonio, è venuta alla luce Maria, la figlia tanto attesa e cercata. Nonostante Enzo Paolo, all’epoca, avesse più di 60 anni e Carmen ne avesse più di 50, la coppia non si è lasciata scalfire dalle critiche della gente e ha accolto a braccia aperte la gioia più grande delle loro vite. Ovviamente, per contenere un amore così grande, Turchi e la Russo non potevano di certo scegliere un mini appartamento. La loro dimora, infatti, è da capogiro. Una vera e propria villa, situata in un luogo fantastico e arricchita da dei dettagli unici. Scopriamone di più insieme.

Lo stile inconfondibile di Enzo Paolo

Chiunque abbia la possibilità di visitare la casa di Enzo Paolo e Carmen può rendersi, immediatamente, conto di quanto questa sia stata studiata appositamente per rispettare il loro stile e il loro gusto personale. Due personalità forti ed eccentriche come le loro non potevano, di certo, scegliere uno stile piatto e noioso. La splendida villa si trova a Formello ed è dotata di un ampio spazio esterno, dove primeggia una grande piscina, contornata da un pavimento in pietra.

La loro cucina si caratterizza per delle piastrelle rosso fiammante, mentre il salotto si caratterizza per delle pareti in pietra e il soffitto in legno scuro. Tra cuscini leopardi e una statua di leopardo che spicca, su uno dei tavoli, il covo d’amore della famiglia Turchi è davvero caratteristica. Ogni dettaglio richiama una parte delle loro vite e tutto ciò che è contenuto all’interno di questa casa è una prova di quanto, i due, ci abbiano messo anima e cuore nell’arredarla.