Supermercato, non comprare mai il petto di pollo se noti questi segni | L’animale era ammalato e te lo fanno mangiare

L’esperto di nutrizione consiglia di non consumare questo pollo: può essere potenzialmente pericoloso per la salute

Seguire un’alimentazione equilibrata e ricca di proprietà nutritive è essenziale per avere uno stile di vita sano e per mantenere il benessere fisico.

Per coloro che seguono un regime alimentare, il pollo è un prodotto essenziale poichè è povero di calorie, grassi e carboidrati.

Può sembrare piuttosto noioso consumare il petto di pollo durante la dieta, ma questo alimento contiene una serie di proprietà nutrizionali indispensabili per l’organismo.

Favorisce il senso di sazietà ed è facile da digerire. Inoltre, è ricco di proteine ed è essenziale per il corretto funzionamento del metabolismo muscolare e del sistema immunitario.

Attenzione al pollo acquistato al supermercato

Il pollo è uno degli alimenti indispensabili in una dieta sana ed equilibrata poichè è in grado di donare all’organismo tutti i nutrienti essenziali di cui necessita. Tuttavia, un quesito piuttosto comune tra i consumatori consiste sul metodo di scelta del pollo al supermercato.

Come si può selezionare un prodotto di qualità evitando alimenti potenzialmente dannosi per la salute? Il dibattito è diventato centrale soprattutto a seguito delle inchieste sugli allevamenti intensivi da cui arriva il 95% della carne di pollo che frequentemente consumiamo.

Se presenta questi segni, non acquistare il petto di pollo

Il petto di pollo è l’alimento più consumato al mondo sia per la sua versatilità in cucina, ma anche per i benefici nutritivi. Tuttavia, quando si acquista questo prodotto al supermercato è fondamentale prestare attenzione ad alcune caratteristiche che possono essere un campanello d’allarme per la salute delle persone e dell’animale stesso. Come riporta l’esperto di nutrizione Giulio Rossi sul suo account Instagram @dott_giulio.rossi, se il petto di pollo riporta delle strisce bianche è bene evitare di acquistarlo.

Vengono definite “white stripping” o “miosteatosi“, ovvero delle striature bianche anomale che evidenziano una malattia metabolica altamente infiammatoria causata dagli allevamenti intensivi a cui sono sottoposti gli animali. Questi polli sono ipernutriti, sedentari ed infiammati tanto che il tessuto muscolare si trasforma in tessuto adiposo. I consumatori del petto di pollo con malattie metaboliche tenderanno ad assumere più grassi rispetto alle proteine tipiche dell’animale, ma ci saranno delle conseguenze anche sulla qualità della carne che risulterà più gommosa e meno saporita. Un aspetto più preoccupante consiste nelle malattie cardiovascolari che si possono sviluppare a seguito del consumo di questo petto di pollo. Dunque, è consigliabile scegliere con cura il prodotto tra gli scaffali dei supermercati optando per polli biologici e liberi di razzolare.